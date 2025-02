2025ലെ മഹാകുംഭമേളയിലെ വൈറൽ മാല വിൽപ്പനക്കാരി മൊണാലിസ മൊണാലിസ ബോൺസ്‌ലെ എന്ന മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയുടേതെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ രണ്ട് വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മോഡേൺ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നൊരു വിഡിയോയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി ഇടപഴകുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വിഡിയോയുമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുള്ള ഈ രൂപമാറ്റം ജനശ്രദ്ധനേടിയതിന് ശേഷമുണ്ടായതാണെന്നാണ് പോസ്റ്റുകളിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയ വിഡിയോകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ തനു റാവത്തും, ബോളിവുഡ് നടി വാമിഖ ഗബ്ബിയുമാണ് യഥാർത്ഥ വിഡിയോകളിലുള്ളത്.

∙ അന്വേഷണം

ശരാര എന്ന പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിന് ചുവന്ന വസ്ത്രത്തിൽ മോണാലിസ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യ വിഡിയോ.പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്

ഇൻവിഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഡിയോയിലെ കീഫ്രെയിമുകളെടുത്ത് റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സർച്ച് നടത്തി. ഇതിൽ നിന്നും സമാന അവകാശവാദത്തോടെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ കാണാം.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ 'NI8.OUT9' എന്ന വാട്ടർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സൂചന ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിളിൽ നടത്തിയ കീവേഡ് സർച്ചിൽ നിന്നും, ഇതേ പേരിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജനുവരി 28ന്, പ്രചരിക്കുന്ന അതേ വീഡിയോ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വിനോദത്തിനായി ഫെയ്‌സ്-സ്വാപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണിതെന്ന് വിഡിയോയുടെ അടിക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. "The images and likenesses of actors shown here are digitally altered and do not reflect the real appearances, endorsements, or opinions of the individuals depicted. No intention to deceive or mislead; all content is meant solely for fun and creative expression. Viewer discretion is advised," എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.

പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ തനു റാവത്ത് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ യഥാർത്ഥ വിഡിയോ 2024 ഡിസംബർ 11ന് ഇവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി

വിഡിയോ ഡിജിറ്റലായി മാറ്റം വരുത്തിയതാണെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്ന താരതമ്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് മോണാലിസ മാധ്യമങ്ങളെ കൈവീശി കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഡിയോ.

ഇൻവിഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലെ കീഫ്രെയിമുകളുമെടുത്ത് റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സർച്ച് ചെയ്തു. നിരവധി ആളുകളാണ് സമാന അവകാശവാദത്തോടെ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ കാണാം.

തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, വീഡിയോയിലെ വ്യക്തിയെപോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഹംഗാമ ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ചിത്രത്തിലുള്ളത് യഥാർഥത്തിൽ ബോളിവുഡ് നടി വാമിഖ ഗബ്ബിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വൈറൽ വിഡിയോയിൽ വാമിഖയ്ക്ക് പകരം മൊണാലിസയുടെ മുഖമായിരുന്നു.

വൈറൽ പോസ്റ്റുകളിലെ കമന്റുകളും പരിശോധിച്ചു. പ്രചരിക്കുന്നത് എഐ നിർമ്മിത വിഡിയോയാണെന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശേഷം, വിഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കീഫ്രെയിം എടുത്ത് WasItAI എന്ന എഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചു. എഐ ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച ഫലം.

പിന്നീട് നടത്തിയ കീവേർഡ് സർച്ചിൽ നിന്നും, ബോളിവുഡ് ക്രോണിക്കിൾ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ വാമിഖ ഗബ്ബിയുടെ യഥാർത്ഥ വിഡിയോ കണ്ടെത്തി. ജനുവരി 16ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണിത്.

ഇതിൽ നിന്നും, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊണാലിസയുടേതല്ല, തനു റാവത്തിന്റെയും വാമിഖയുടെയും വീഡിയോകൾ എ‍ഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തിയതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

കുംഭമേള വൈറൽ താരം മൊണാലിസയുടേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച് വിഡിയോകളാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ തനു റാവത്തും, ബോളിവുഡ് നടി വാമിഖ ഗബ്ബിയുമാണ് യഥാർത്ഥ വിഡിയോകളിലുള്ളത്.

( വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപീകരിച്ച ശക്തി കലക്ടീവിന്റെ ഭാഗമായി പിടിഐ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട്ചെക്കിൽ നിന്ന്)