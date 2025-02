ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ തീവണ്ടി അപകടത്തിന്റേതെന്ന ആവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാളം തെറ്റി എഞ്ചിനും കോച്ചുകളും മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടി വിഡിയോയിൽ കാണാം. അപകടത്തിൽ 350 പേർ മരിക്കുകയും 580 യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള അവകാശവാദം. എന്നാൽ, ഗുജറാത്തിൽ അടുത്തിടെയെങ്ങും തീവണ്ടി അപകടമുണ്ടായിട്ടില്ല, പ്രചരിക്കുന്ന അവകാശവാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2024 ജൂലൈയിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ നടന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റേതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ. വിഡിയോയുടെ ആർക്കൈവ് ലിങ്ക്–

∙ അന്വേഷണം

“A huge accident in Gujarat, 350 people died, 580 were injured, share it, the whole train overturned” എന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

അന്വേഷണത്തിനായി, ആദ്യം വിഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള സക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഗൂഗിള്‍ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചു. ഇതുവഴി, പ്രസ്തുത ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന അവന്യു മെയിലിന്റെ ഒരു വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. 2024 ജൂലൈ 30നാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്നേ ദിവസം ചക്രധർപുർ ഡിവിഷനിലെ ബറബാംബൂ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഹൗറ-സിഎസ്എംടി മുംബൈ മെയിൽ പാളം തെറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ വാർത്ത. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രവും വാർത്തയിലുള്ള ചിത്രവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഇരു ചിത്രങ്ങളിലുള്ളതും ഒരേ തീവണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

2024 ജൂലൈ 30ന് മണി കൺട്രോളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ തീവണ്ടി അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ കാണാം. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ജാർഖണ്ഡിലെ ചക്രധർപുരിന് സമീപമാണ് ഹൗറ-സിഎസ്എംടി എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റിയത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നേ ദിവസം എഎൻഐയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഡിയോ വാർത്തയും കാണാം.

ശേഷം, കീവേ‍ർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിളിൽ പരിശോധന നടത്തി. 2024 ഡിസംബർ 24ന് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു തീവണ്ടി അപകടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗുജറാത്തിലെ കിമ്മിൽ വച്ച് ദാദർ-പോർബന്ദർ സൗരാഷ്ട്ര എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു നോൺ-പാസഞ്ചർ കോച്ചിന്റെ ചക്രങ്ങൾ പാളം തെറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

അടുത്തിടെ ഗുജറാത്തിൽ തീവണ്ടി അപകടമുണ്ടായി 350 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി, ഗുജറാത്തി ദൈനിക് ജാഗരണിന്റെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ജീവൻ കപൂരിയയുമായി ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു, ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും വൈറൽ വിഡിയോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

ഈയടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഗുജറാത്തിൽ തീവണ്ടി അപകടമുണ്ടായിട്ടില്ല. ജാർഖണ്ഡിലുണ്ടായ തീവണ്ടി അപകടത്തിന്റെ ഒരു പഴയ വിഡിയോയാണ് തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങളോടെ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

