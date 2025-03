2025 മാർച്ച് 19നാണ് നാസയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികരായ സുനിത വില്ല്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇവർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നില്ല, ‘സ്റ്റുഡിയോ നാസ’യിലായിരുന്നുവെന്ന അവകാശവാദവുമായി സ്പേസ് സ്യൂട്ടിൽ സുനിത വില്ല്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും ഉള്ള ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ ബുച്ചിന്റെ കൈകളിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കളും സുനിത വില്ല്യംസ് ക്യാമറയിലേക്ക് കൈ വീശുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ, പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ അവകാശവാദമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. വസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

ചിത്രത്തോടൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: “കുടുങ്ങിയ നാസ ബഹിരാകാശയാത്രികർ എട്ട് ദിവസത്തെ ദൗത്യം തെറ്റായതിന് ശേഷം 9 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു”, “9 മാസത്തേക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് ‘കുടുങ്ങിയ’ ബഹിരാകാശയാത്രികർ, പക്ഷേ അവർ അവരുടെ കാപ്‌സ്യൂളിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ്‌ ഫേസും പുഞ്ചിരിയോടെയും ഇറങ്ങുന്നു. പേശീക്ഷയം ഇല്ല, പുനരധിവാസം ആവശ്യമില്ല— നേരിട്ട് പ്രസ്സ് ടൂറിലേക്ക്. സ്റ്റുഡിയോ നാസയിൽ സുഖകരമായ താമസമായിരിക്കണം.” ഫ്ലാറ്റ് എർത്ത് സോൺ, ഫ്ലാറ്റ് എർത്ത് ടിഡബ്ല്യു എന്നീ പേരിലുള്ള എക്സ് അക്കൗണ്ടുകളും സമാനമായ അവകാശവാദങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കീവേഡ് സെർച്ചിൽ, ബോയിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർലൈനറിൽ ആദ്യമായി പറന്ന ബഹിരാകാശയാത്രികർ ആരെന്ന് 2024 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് റോയിട്ടേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വാർത്ത കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ സുനിത വില്ല്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും ‌സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമാന ചിത്രം കാണാം. 2024 ജൂൺ 1ന് എടുത്ത ചിത്രമാണിതെന്ന് അടിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ “NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams walk at NASA’s Kennedy Space Centre, on the day of Boeing’s Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) mission on a United Launch Alliance Atlas V rocket to the International Space Station, in Cape Canaveral, Florida, US” എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ സമാനമായ ഒരു ചിത്രം സ്റ്റോക്ക് ഇമേജ് വെബ്‌സൈറ്റായ ഗെറ്റിയിലും കാണാം. 2024 ജൂൺ 1ന് എടുത്ത ചിത്രമാണെന്ന് ഇതിന്റെ വിവരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

നാസയുടെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്റർ യൂട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വിഡിയോയിൽ, നീൽ എ ആംസ്ട്രോങ്ങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ചെക്ക്ഔട്ട് ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് സ്പേസ് ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സ്-41ലേക്ക് ബഹിരാകാശയാത്രികർ നടക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 2024 ജൂൺ 1ന് ചിത്രീകരിച്ച ഈ വിഡിയോയിലും ബുച്ച് വിൽമോർ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള റോസുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും സുനിത വില്ല്യംസ് ക്യാമറയിലേക്ക് കൈ വീശുന്നതും കാണാം. ഇതിൽ നിന്നും പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം 2024 ജൂൺ 1ന് എടുത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

2025 മാർച്ച് 19ന് നാസയുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ നാസ സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ-9 റീ-എൻട്രിയും സ്പ്ലാഷ്ഡൗണും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിഡിയോയിലെ 02:08:12 മണിക്കൂറിൽ, ബഹിരാകാശയാത്രികരെ സ്പേസ് എക്സ് കാപ്‌സ്യൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് റിക്ലൈനിംഗ് സ്ട്രെച്ചറുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാം.

സ്പ്ലാഷ്ഡൗണിന് ശേഷം, ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവിധ വാർത്താ ഏജൻസികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അഭാവം ബഹിരാകാശയാത്രികരിൽ നിരവധി ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അവരുടെ അസ്ഥി സാന്ദ്രത കുറയുന്നു, പേശികൾ നശിക്കുന്നു, മോട്ടോർ നിയന്ത്രണം, ഏകോപനം, സന്തുലനം എന്നിവയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അഭാവം അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും, ഹൃദയസ്പന്ദനത്തെയും, കാഴ്ചയെയും ഡിഎൻഎ ഘടനയെയും ബാധിക്കുന്നു.” ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാസത്തിൽ ഏകദേശം 1 ശതമാനം അസ്ഥി പിണ്ഡം നഷ്ടപ്പെടാൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന കശേരുക്കൾ, കുതികാൽ, ഫെമർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ. ഇത് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ എല്ലുകള്‍ക്ക് ഒടിവുകളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഇതിനെതിരെ പോരാടാൻ, അവർ കർശനമായ വ്യായാമ മുറകൾ പിന്തുടരുകയും, ഇത് അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ അസ്ഥികളുടെ ശക്തിയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.”

'സ്റ്റുഡിയോ നാസ' എന്ന പദം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്ന് നാസയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകുന്നതും, സ്റ്റേഷൻ ഹാർഡ്‌വെയർ നന്നാക്കുന്നതിനായി ബഹിരാകാശ നടത്തം നടത്തുന്നതുമായ നിരവധി വിഡിയോകളും ലഭ്യമാണ്. ഇവർ ബഹിരാകാശത്ത് യഥാർഥത്തിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതായി ഈ വിഡിയോകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

∙ വാസ്തവം

സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറും ബഹിരാകാശത്തായിരുന്നില്ല, നാസയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണ്. പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലെ ചിത്രം ബഹിരാകാശവാഹനം ജൂൺ 5ന് പറന്നുയരുന്നതിന് മുമ്പ് 2024 ജൂൺ 1ന് എടുത്തതാണ്.

(വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപീകരിച്ച ശക്തി കലക്ടീവിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂസ് മീറ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട്ചെക്കിൽ നിന്ന്)