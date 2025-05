പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണിയില്ലാതാക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ സഹായം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരസിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നാലു യുവാക്കളോടൊപ്പം ട്രംപ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെടുകയും അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടലിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. വാസ്തവം.

∙ അന്വേഷണം

ട്രംപ് നീട്ടിയ സഹായത്തിനു താൻ സ്വയം ചെയ്തോളാമെന്നും അതിനായി ആവശ്യം വരുന്ന എന്തും ചെയ്യുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞതായാണ് ട്രംപ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മോദി വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇതില്‍ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ‘TRUMP : I offered PM Modi to help deal with Pakistan after terror attack. PM Modi said- I Will Do It, I'll do anything necessary. PM Modi is the nicest human being’ എന്നാണ് പോസ്റ്റിലെ വിവരണം.

2024ലും നിരവധിയാളുകൾ ഇതേ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ 'Political Kida' എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍, 2024 ഒക്റ്റോബർ 9ന് പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ ദൈർഘമുള്ളൊരു വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ നിന്നും പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ പഴയതാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള യഥാർഥ പകർപ്പ് ലഭിച്ചു. യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഫ്ലാഗ്റന്റ് പ‍ോഡ്കാസ്റ്റിനു ട്രംപ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമാണ് പൊളിറ്റികൽ കീഡ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നതും. മുൻപ്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഭീഷണിയുണ്ടായപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ വാസ്തവം

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീഷണിയില്ലാതാക്കാൻ യുഎസ് നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ സഹായം മോദി നിരസിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ട്രംപിന്റെ പഴയ അഭിമുഖത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ്.