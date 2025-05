കൈയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും 21,000 രൂപയുമുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു ലിങ്കും വിഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നാഷനൽ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്‍സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി പണം സമ്പാദിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തക പാൽകി ശര്‍മയാണ് വിഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിര്‍മല സീതാരാമനും വിഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാം. മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്കിന്റെ ഹെൽപ്‌ലൈനിലും (8129100164) വസ്തുതാ പരിശോധനയ്ക്കായി ഈ വിഡിയോ ലഭിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പുതിയ പദ്ധതി/പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 21,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും പ്രതിമാസം ഒരു മില്യൺ രൂപ സമ്പാദിക്കാമെന്നാണ് വിഡിയോയിൽ നിര്‍മല സീതാരാമൻ പറയുന്നത്. ‘OVER ₹1,000,000 WAS PAID OUT TO EVERY INDIAN CITIZEN WHO INVESTED 21,000 IN THE GOVERNMENT PLATFORM’ എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വാക്യം. ദാരിദ്രവും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടിയാണിതെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനമാണ്, ആദ്യം 21,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യ മാസത്തെ വരുമാനം തന്നെ എട്ടു ലക്ഷത്തിനും പത്തു ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും, ഇത് തട്ടിപ്പല്ല എന്നും വിഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധിയാളുകൾ ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രണ്ട് തരത്തിലാണ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വിഡിയോ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ, ഇരുവരുടെയും ഭാവങ്ങളിലും സംസാരത്തിലും അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ കമന്റുകളിൽ ഇത് വ്യാജമാണ്, ഫേക്കാണ്, തട്ടിപ്പാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നിർമല സീതാരാമൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍, വ്യത്യസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി, വ്യത്യസ്ത തുകയും പരാമർശിച്ച് സമാന പോസ്റ്റുകൾ മുൻപും പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

വിഡിയോ എഐ നിര്‍മിതമാണോ എന്നാണ് പിന്നീട് പരിശോധിച്ചത്. ഇതിനായി എഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ, പ്രചരിക്കുന്നത് എഐ നിര്‍മിത ദ‍ൃശ്യങ്ങളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഒപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന ‘Yahsword.com’ എന്ന ലിങ്കിനെക്കുറിച്ചും പരിശോധിച്ചു. പതിനാറു ദിവസം മുന്‍പ് മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു ഡൊമേനാണിത്. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ സൈറ്റ് ആണിതെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല.

∙ വാസ്തവം

കൈയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും 21,000 രൂപയുമുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാമെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പേരിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാജമാണ്. മുൻപും സമാന തട്ടിപ്പുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.