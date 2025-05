ചാരവൃത്തി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ യുട്യൂബ് വ്‌ലോഗര്‍ ജ്യോതി മല്‍ഹോത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും പ്രചാരണങ്ങളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയെ.മേയ് 17നാണ് ജ്യോതി മൽഹോത്ര ഉൾപ്പെടെ 6 പേർ അറസ്റ്റിലായത്. ‘ട്രാവൽ വിത്ത് ജോ’എന്ന പേരിൽ 3 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പിന്തുടരുന്ന യുട്യൂബ് ചാനൽ ന‌ടത്തുന്ന ജ്യോതി ഒന്നിലധികം തവണ പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2023ലാണ് ജ്യോതി ആദ്യമായി പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജ്യോതി മൽഹോത്രയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വാസ്‌‌തവമറിയാം

∙ അന്വേഷണം

𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐩𝐲 𝐉𝐲𝐨𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐡𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐬 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢'𝐬 𝐏𝐞𝐭!!!⁣⁣⁣𝐉𝐲𝐨𝐭𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐡𝐨𝐭𝐫𝐚 caught in spying from Haryana to 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 with 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢! What a strange coincidence that every traitor looks with 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 Rahul Gandhi! ⁣⁣⁣𝐈𝐬 𝐑𝐚𝐡𝐮𝐥 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐫𝐨𝐚𝐫 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲!എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്.വൈറൽ പോസ്റ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണാം

വൈറൽ പോസ്റ്റിലെ ചിത്രം ഗൂഗിൾ ലെൻസിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സമാന ചിത്രമുൾപ്പെട്ട മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് റായ് ബറേലിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകയായ അദിതി സിങ്ങാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും അദിതി സിങ്ങിന്റെയും യഥാർഥ ചിത്രവുമായി വൈറൽ ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, വൈറൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. യഥാർഥ ചിത്രത്തിലെ അദിതി സിങ്ങിന്റെ മുഖം ഡിജിറ്റലായി ജ്യോതി മൽഹോത്രയുടെ മുഖവുമായി മാറ്റം വരുത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഫെയ്സ് സ്വാപിങ് സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായി.സൂപ്പർ ഇംപോസിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അദിതി സിങ്ങിന്റെ മുഖം ജ്യോതി മൽഹോത്രയുടെ മുഖമാക്കിയിരിക്കുകയാണിവിടെ.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ജ്യോതി മൽഹോത്രയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

∙ വസ്തുത

പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ജ്യോതി മൽഹോത്രയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്‌തതാണ്