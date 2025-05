യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ പത്രപ്രവർത്തക നായയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകിയെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വനിത നടന്നുചെന്ന് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് നൽകുന്നതായി വിഡിയോയിൽ കാണാം. നായയ്ക്കു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും പഠിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അവരതു സമ്മാനിച്ചതെന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നത്. സംസാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇവരെ അവിടെനിന്നും മാറ്റുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ്– ‘An Italian journalist handed a can of dog food to the U.S. Secretary of State, telling him: “Eat this three times a day — maybe you’ll learn loyalty and honesty. Dogs are more faithful and truthful than you!”’

നിലവിലെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോയാണ്. എന്നാൽ, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിലുള്ളത് അദ്ദേഹമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. തുടർന്ന്, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള കീഫ്രെയിമുകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലും പ്രസ്തുത വിഡിയോ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി.

ശേഷം, കീവേർഡുകളും സെർച്ച് ടൂളുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചു. പ്രചരിക്കുന്നത് 2019ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണെന്ന് ഏതാനും വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. 2019ലെ യുഎസ് താരിഫ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക ആലിസ് മാർട്ടിനെല്ലി അന്നത്തെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപിയോയ്ക്ക് പാർമെസാൻ ചീസ് നൽകുന്നതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ഇറ്റാലിയൻ ചീസിനുൾപ്പെടെ അന്നത്തെ ട്രംപ് സർക്കാർ താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2019 ഒക്ടോബർ 1ന് റോമിൽ വച്ച് അന്നത്തെ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്യൂസെപ്പെ കോണ്ടെയും പോംപിയോയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്. ആലിസ് മാർട്ടിനെല്ലിയും പ്രസ്തുത സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഇതിൽ നിന്നും, നായയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ല വിഡിയോയിൽ നൽകുന്നതെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ പത്രപ്രവർത്തക നായയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകിയെന്ന അവകാശവാദം തെറ്റാണ്. പ്രചരിക്കുന്നത് പഴയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ചീസാണ് നൽകിയത്.