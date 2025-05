പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ പോപ് ലിയോ പതിനാലാമൻ കർദിനാൾമാരെ കാണുന്ന ചടങ്ങിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായ കർദിനാളിനോട് വംശീയത കാണിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കർദിനാൾ സ്റ്റീഫൻ ബ്രിസ്‌ലിനോടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയതെന്നാണ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. വത്തികാനിൽ വംശീയത/വർണവിവേചനം നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന തരത്തിലാണ് പ്രചാരണം. മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്കിന്റെ ഹെൽപ്‌ലൈനിലും (8129100164) വസ്തുതാ പരിശോധനയ്ക്കായി ഈ വിഡിയോ ലഭിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവമറിയാം. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കർദിനാൾമാരിൽ ബാക്കിയെല്ലാവരെയും കെട്ടിപിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾളെമാത്രം ആലിം​​ഗനത്തോടെയല്ല സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോയിൽ കാണാം. 'The new Pope Leo XIV recently met the cardinals. He hugged everyone, but only said namaste to the black Cardinal Stephen Brislin of African origin from a distance – no kiss, no hug! Now think... when even such a high ranking religious leader can be treated with apartheid or racial discrimination, what would happen to the common people?' എന്നാണ് പോസ്റ്റിലുള്ള വിവരണം. കൂടാതെ, 'No kiss or hug for the African Cardinal because God is white!!! Racism in Vatican' എന്നും വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വിഡിയോ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ, ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പയല്ല വിഡിയോയിലുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായി. വസ്ത്രധാരണവും മാർപാപ്പയുടേതു പോലെയല്ല. ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടില്ല. തുടർന്ന്, സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന കർദിനാൾ ബ്രിസ്‌ലിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത്. കീവേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വിഡിയോയിലെ കർദിനാൾമാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന പുരോഹിതനാണ് സ്റ്റീഫൻ ബ്രിസ്‌ലിനെന്ന് കണ്ടെത്തി. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വെൽക്കോമിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇതോടെ, പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന പേരും വ്യക്തികളും തെറ്റാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

തുടർന്ന്, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത്. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ ജറുസലേമിലെ ലാറ്റിൻ പാത്രിയാർക്കീസ് ​​പിയർബാറ്റിസ്റ്റ പിസാബല്ല സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കർദിനാൾമാരുടെ യോഗത്തിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിതെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. വിഡിയോ നിരീക്ഷിച്ചാൽ, കാണുമ്പോൾ ഹസ്തദാനം നൽകുകയാണ് ആ​ദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം, വിഡിയോയിലുള്ളവർ ആലിം​ഗനത്തിന് മുതിരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ആഫ്രിക്കൻ കർദ്ദിനാളെന്ന് പ്രചാരണത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് അദ്ദേഹം കൈ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആലിംഗനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഇരുവരും കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വംശീയതയല്ല മറിച്ച് ഓരോ നാടിന്റെ സ്വീകരണ രീതി വ്യത്യസ്തമായതിനാലാണോ ആലിംഗനമുണ്ടാകാതിരുന്നതെന്ന സൂചന ലഭിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടും കണ്ടെത്തി. എങ്കിലും, ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളോ സ്ഥികരീകരണമോ നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല.

∙ വാസ്തവം

പോപ് ലിയോ പതിനാലാമൻ കർദിനാൾമാരെ കാണുന്ന ചടങ്ങിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായ കർദിനാളിനോട് വംശീയത കാണിച്ചുവെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്. പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പഴയതാണ്. വിഡിയോയിലുള്ളത് മാർപാപ്പയുമല്ല.