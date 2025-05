സംഘർഷമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി മുൻകൂർ അപേക്ഷ നൽകി എന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോക്സിയുടെ വാർത്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ വിഡിയോ. പാക്കിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി പാക്ക് മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ ഉ​ദ്ധരിച്ചാണ് ഈ വാർത്ത എന്നിതിൽ പറയുന്നു.

∙ അന്വേഷണം

'Breaking: impressed by its record, Pakistan files for anticipatory attack relief against India in Supreme Court of India' എന്നാണ് വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള അവകാശവാദം. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, സുപ്രീംകോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ പാക്കിസ്ഥാനോ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കോ നേരിട്ട് കേസ് നൽകാൻ അനുവാദമില്ല. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതികളിലോ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലോ ആണ് പരിഹരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഫോക്സിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചത്. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പരിഹാസ/ആ​ക്ഷേപ ഹാസ്യ പോസ്റ്റുകളും വാർത്തകളും നിർമ്മിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് ഫോക്സി. ഇവരുടെ ലോ​ഗോയും പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ കാണാം. വിഡിയോയിലും സറ്റയർ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ഏപ്രിൽ 29നാണ് ഇവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയോട് 'anticipatory bail' സമാനമായാണ് 'anticipatory attack relief' എന്ന് പരിഹാസ രൂപേണ ഇവർ ഉപയോ​ഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് യഥാർഥ വാർത്തയായി ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. സമാനമായി നിരവധി വിഡിയോകൾ ഫോക്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലും വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം.

∙ വാസ്തവം‌

ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി മുൻകൂർ അപേക്ഷ നൽകി എന്ന അവകാശവാദം വ്യാജമാണ്. പാക്കിസ്ഥാനോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനോ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹർജി നൽകാൻ നിയമപരമായ അവകാശമില്ല. പ്രചരിക്കുന്നത് ആ​ക്ഷേപ ഹാസ്യ വാർത്തയുടെ വിഡിയോയാണ്.