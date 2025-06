യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ടെസ്‌ല സിഇഒ എലോൺ മസ്‌കും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. വൈദ്യുത വാഹന സബ്‌സിഡികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ദേശീയ കടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രംപിന്റെ പുതിയ നികുതി ബില്ലിനെ മസ്‌ക് വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ട്രംപ്–മസ്‌ക് തർക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. .മസ്‌കിന്റെ കമ്പനികളുമായുള്ള ഫെഡറൽ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്കു ശേഷം ട്രംപ് മസ്‌കിൽ നിന്ന് പരസ്യമായി അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്.

ഇതിനിടെ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ടെസ്‌ല വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഉടനടി നിരോധിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി നിരവധി വിഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ അന്വേഷണം

President Donald Trump banned Tesla production in the USA. This happened when a drama-driven leader got selected through propaganda, this is poor governance.Stay calm and be strong @elonmusk @Tesla എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

കീവേർഡ് പരിശോധനയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ടെസ്‌ല വാഹന നിർമാണം ഉടനടി നിരോധിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ടെസ്‌ലയ്ക്കും എലോൺ മസ്‌കിനും പിന്തുണ കാണിക്കുന്നതിനായിനൽകുന്നതിന് ട്രംപ് വാങ്ങിയ ടെസ്‌ല മോഡൽ എസ് ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു.

വൈറൽ വിഡിയോയിലെ കീഫ്രെയിമുകളുടെ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് പരിശോധനയിൽ 2025 ജൂൺ 08 തീയതിയിൽ പങ്കുവച്ച സമാന ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് ലഭിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എഐ നിർമിത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സ്ഥിരമായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജാണിതെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇത്തരത്തിൽ എഐ ലിപ് സിങ്ക് വിഡിയോകൾ അവരുടെ മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലും പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐ പരിശോധന ടൂളുകളുപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞപ്പോഴും വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണെന്ന ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് വൈറൽ വിഡിയോയിലെ ശബ്ദം എഐ നിർമിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ " വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന അവസാന ദിനത്തിൽ ട്രംപ് എലോൺ മസ്കിനെ ആദരിക്കുന്നു - പൂർണ വിഡിയോ" എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ABC 10 ന്യൂസ് 2025 മെയ് 31-ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവച്ച യഥാർഥ വിഡിയോയും ലഭിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് എഫിഷ്യൻസി (DOGE) വകുപ്പിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്വാധീനത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രശംസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ.

എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിലെവിടെയും ട്രംപ് ടെസ്‌ല വാഹന നിർമാണത്തിന് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അത്തരമൊരു നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലും ഇത്തരമൊന്നിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ടെസ്‌ല നിർമാണത്തിന് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണ്.

∙ വസ്തുത

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ ടെസ്‌ല നിർമാണത്തിന് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണ്