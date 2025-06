ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാർ ഇറാനോട് യുദ്ധം നിർത്താൻ അപേക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

ADVERTISEMENT

'Iran Stop The War, We Are Sorry. Zionists are on Street and Apologising IRAN 🇮🇷. But it's too late "Revenge will be taken" #iran #israel #iranisraelwar' എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കാണാം. "യുദ്ധം നിർത്തൂ, ഇറാൻ. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വേണം" എന്ന് വിഡിയോയിൽ, ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം.

കൂടുതൽ തിരയലിൽ ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ യുഎസിന്റെ ഇടപെടലിനെതിരെ ലൊസാഞ്ചലസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം എന്ന അവകാശവാദങ്ങളോടെയും ഈ വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടാൻ ഇസ്രയേൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ട്.

ADVERTISEMENT

ഇസ്രയേലിലോ ലൊസാഞ്ചലസിലോ ഇസ്രയേലി പൗരന്മാർ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയതായോ യുദ്ധം നിർത്താൻ ഇറാനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായോ വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വൈറൽ വിഡിയോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, നിരവധി പൊരുത്തക്കേടുകളുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പ്ലക്കാർഡുകളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ, ചില വ്യക്തികളുടെ മുഖങ്ങളിലെ അസ്വാഭാവികത, വികലമായ മുഖത്തിന്റെ ഘടന എന്നിവ കൂടാതെ വൈറൽ വിഡിയോയുടെ താഴെ വലതു വശത്തായി "Veo" എന്ന വാട്ടർമാർക്കും കാണാം. ഇത് വൈറൽ വിഡിയോ Google-ന്റെ Veo AI മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന സൂചന നൽകി.

ADVERTISEMENT

വൈറൽ വിഡിയോയിലെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഹൈവ് മോഡറേഷൻ എന്ന AI പരിശോധനാ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 99.8 ശതമാനവും വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണെന്ന ഫലമാണ് നൽകിയത്.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിന്റെ "Veo" ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച എഐ ജനറേറ്റഡ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനതയുടേതെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്നത്.

∙ വസ്തുത

എഐ ജനറേറ്റഡ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ ജനതയുടേതെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്നത്.