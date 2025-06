ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിലെ ഒരു പവർ പ്ലാൻറ് ഇറാൻ തകർത്തുവെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ ഒരു വി‍ഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ഇസ്രയേൽ നേരിടുന്നതെന്ന തരത്തിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

ഒരു പ്രദേശത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാകുന്നതായി പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ കാണാം. 'Israely power plant' എന്നിതിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ്, ‘ഇസ്രായേൽ ഇത്രയും നാൾ കളിച്ചത് കളി അറിയാത്ത രാജ്യവുമായിട്ടാണ്, ഇറാൻ അടിച്ചു തൂഫാൻ ആക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ. അമേരിക്ക നേരിട്ട് ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ല. ആക്രമിച്ചാൽ ഇറാന്റെ ഒപ്പം കൂടാൻ റഷ്യ, ചൈന, നോർത്ത് കൊറിയ പോലെയുള്ള വൻ ശക്തികൾ നിൽക്കുകയാണ്’.

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഇസ്രയേലിലെ ഏതെങ്കിലും പവർ പ്ലാന്റ് ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടില്ല. ഇതിൽനിന്നും പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി. റിവേഴ്‍സ് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ, പ്രസ്തുത ദൃശ്യങ്ങൾ 2025 മെയ് 7ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

മറ്റു ചില എക്സ് ഹാൻഡിലുകളിൽനിന്നും പഴയ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നതിന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയിൽ ഇസ്രയേൽ ഇറാനിലെ സനാ എയർപ്പോർട്ടും പവർ പ്ലാന്റുകളും തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്നാണ് പല അക്കൗണ്ടുകളും പരാമർശിക്കുന്നത്. 'Power Station/Sanaa', 'This video is from Sanaa, Yemen- Based on reports at the time this video was posted (May 7th, 2025), this is the aftermath of an Israeli airstrike'. എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവരണങ്ങൾ. ഈ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയിരുന്നതായും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയുടെ ഉറവിടം സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല.

∙ വാസ്തവം

ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇറാൻ–ഇസ്രയേൽ സംഘർഷവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഇറാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.