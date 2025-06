ഹംഗേറിയൻ–യുഎസ് ശതകോടീശ്വരൻ ജോർജ് സോറോസുമായി കോൺഗ്രസിനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്കു പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അലക്സിന്റെ വിവാഹത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തുവെന്നതാണ് പുതിയ ആരോപണം. ഇതിന് തെളിവായി ഒരു ചിത്രവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്കിന്റെ ഹെൽപ്‌ലൈനിലും (8129100164) വസ്തുതാ പരിശോധനയ്ക്കായി ഈ ലിങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവമെന്തെന്ന് കണ്ടെത്താം.

∙ അന്വേഷണം

കോൺഗ്രസിന്റെ സോറോസ് ബന്ധം എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് പലരും ഈ ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ‘Rahul Gandhi went abroad to attend the marriage of George Soros son. This photo evidently proves the bondage between Soros and him’– പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്. വരനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആലിംഗനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുപോലെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. അരികിലായി വധുവിനെയും കാണാം.

അടുത്തിടെയാണ് ജോർജ് സോറോസിന്റെ മകൻ അലക്സ് സോറസും ഇന്ത്യൻ വംശജയും ഹിലരി ക്ലിന്റന്റെ ദീർഘകാല സഹായിയുമായ ഹുമ ആബിദിനും ന്യൂയോർക്കില്‍ വിവാഹിതരായത്. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കടുത്തുവെന്നതിന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിത്രങ്ങളും അധികം ലഭിച്ചില്ല.

പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍, അതിന്റെ വലതുഭാഗത്ത്, അടിയിലായി 'Grok' എന്നെഴുതിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സ് എഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടാണ് ഗ്രോക്. ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ചാറ്റ്ബോട്ടിന് സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ അടിയിലായി ഗ്രോക്ക് എന്നെഴുതി, എക്സ് എഐയുടെ ലോഗോയും കാണാം. പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള എഴുത്ത് ഇതിന് സമാനമാണ്.

എഐ നിർമിത ചിത്രമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ചും പരിശോധിച്ചു. ഇതിൽനിന്നും പ്രചരിക്കുന്നത് എഐ നിർമിത ചിത്രമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

രാഹുൽ ഗാന്ധി അലക്സ് സോറോസിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ തെളിവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എഐ നിർമിത ചിത്രമാണ്.