നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാൻ വിടണമെന്ന ഉത്തരവ് ഇറാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുവെന്ന തരത്തിലൊരു എക്സ് പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘Iran orders Indians to leave Iran within 48 hours’ എന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ വാസ്തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

ഇറാൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന എക്സ് ഹാന്‍ഡിലിൽ നിന്നാണ് പ്രസ്തുത പോസ്റ്റുള്ളത്. 2025 ജൂണ്‍ 16ലാണ് ഇവർ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കീവേർഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവ് ഇറാൻ സർക്കാരോ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളോ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി സ്ഥലം മാറ്റാന്‍ ഇറാൻ സഹകരിക്കുന്നതായാണ് വാർത്തകളുള്ളത്.

തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, ഇന്ത്യക്കാർ എത്രയും വേഗം ടെഹ്റാൻ വിടണമെന്ന് ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ എംബസി നിർദേശം നല്‍കിയതായി ചില വാർത്തകൾ ലഭിച്ചു. ‘"We need everyone in Tehran to leave today. Please spread the word," the official account of the Indian embassy posted on the group at 10.51 am IST on June 16.’ എന്നാണ് ഒരു വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്.

പിന്നീട് ജൂൺ 19നുള്ള ഒരു വാർത്തകള്‍ പ്രകാരം, ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധു ആരംഭിച്ചതായും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

∙ വാസ്തവം

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് രാജ്യം വിടാൻ 48 മണിക്കൂർ നൽകി ഇറാൻ അന്ത്യശാസനം നൽകിയെന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ല.