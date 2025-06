ഒരു തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ അടങ്ങിയ നിരവധി ട്രക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരുക്കമാണിതെന്നാണ് പ്രചാരണം.വാസ്‌തവമറിയാം

∙ അന്വേഷണം

Does Iran have enough weapons to fight for three and a half years? എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്. വൈറൽ വിഡിയോ കാണാം

Does Iran have enough weapons to fight for three and a half years? pic.twitter.com/oJDkBnC4Oh — Sayyed Gulam Gausul Vara (@sayyedgulam95) June 18, 2025

വൈറൽ വിഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇറാനിയൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ സമാന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു വിഡിയോയും ഔദ്യോഗികമായി അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. വിഡിയോയുടെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വിശ്വസനീയമായ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ വിഡിയോ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വിഡിയോയിൽ ചില അസ്വാഭാവികതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ പുറത്തേയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തുരങ്കത്തിലെ പാറകവ്‍ അസാധാരണമായി ചലിക്കുന്നത് കാണാം.ഇത് വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാകാമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി.

വിഡിയോയുടെ ആധികാരികത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ വൈറൽ വിഡിയോയുടെ കീഫ്രെയിമുകൾ വിവിധ എഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂളുകളിൽ പരിശോധിച്ചു. 80 ശതമാനവും വൈറൽ വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണെന്ന ഫലങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്.ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഇറാൻ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരുക്കമെന്ന തരത്തിൽ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ അടങ്ങിയ നിരവധി ട്രക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

∙ വസ്തുത

വൈറൽ വിഡിയോ വ്യാജമാണ്. വൈറൽ വിഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റുകളോ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളോ ലഭിച്ചില്ല.വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണ്.