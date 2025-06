മുകേഷ് അംബാനിയുടെ 16,640 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആന്റിലിയ എന്ന 27 നിലകളുള്ള വീട് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതമാണ്. സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇവിടെ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ ഗാരേജ് മുതൽ സ്വകാര്യ തിയേറ്റർ, സ്നോ റൂം, ഐസ്ക്രീം പാർലർ എന്നിവയൊക്കെയടങ്ങിയ ഒരു അംബരചുംബി കെട്ടിടമാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മൺസൂൺകാലത്തെ മഴയിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ കെട്ടിടം പ്ലാസ്റ്റിക് ടാർപോളിൻ കൊണ്ട് മറച്ചെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഒരു ചിത്രം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വാസ്‌തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

'Ambani's 6000cr worth house(Antelia) also uses plastic covers to protect from windy rain like a poor man's Hut' എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് മിക്ക പോസ്റ്റുകളും പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ടായാൽ അത് വാർത്തയാകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയില്ല.

റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സർച്ച് ചെയ്തു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഇതേ ചിത്രം പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, വൈറൽ ചിത്രം വീടിന്റെ നിർമാണ സമയത്തുള്ള ചിത്രമാണെന്നതിന് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. 2006-2010 വർഷങ്ങളിലാണ് ആന്റിലിയയുടെ നിർമാണം നടന്നത്. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനോട് സാമ്യമുള്ളൊരു ചിത്രം ഒരു വെബ്സൈറ്റില്‍ 2009ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. മാത്രമല്ല, പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ നിന്നും പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു.

∙ വസ്തുത

മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീട് ടാർപോളിൻ ഇട്ടു മറച്ചുവെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ നിർമാണ സമയത്തുള്ള പഴയ ചിത്രമാണ്.