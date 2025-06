ശ്രീരാമന്റെ വില്ല് കടലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാൽ പ്രചാരണം വ്യാജമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വാസ്‌തവമറിയാം

∙ അന്വേഷണം

ഭീമാകാരമായ ഒരു വില്ല് കടലിലിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നതും പിന്നീട് അതൊരു കപ്പലിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതുമാണ് പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിലുള്ളത്. പിന്നീട് വില്ല് പൊലീസുകാർ പരിശോധിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ കാണാം

വൈറൽ വിഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളുപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് തിരയലിൽ സമാന അവകാശവാദങ്ങളോടെ നിരവധി പേർ ഇതേ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതായി കണ്ടെത്തി. വിഡിയോകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ"@mrmahadevshorts1" എന്ന വാട്ടർമാർക്ക് കണ്ടെത്തി.കൂടുതൽ തിരയലിൽ ഇതേ പേരിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തി.

2025 മെയ് 30-ന് ഈ പേജിൽ വൈറൽ വിഡിയോയ്ക്ക് സമാനമായ പോസ്റ്റ് ഇതേ പേജിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഡിയോയുടെ അടിക്കുറിപ്പിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ AI- സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും ഏതെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സംഭവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

DISCLAIMER: This video is an AI-generated revisualization for educational and devotional purposes only. The visuals are reconstructed based on speculative archaeological hypotheses and artistic interpretations. It aims to inspire cultural curiosity and dharmic awareness, NOT to present verified historical evidence. Viewer discretion advised എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ്. ഇതിൽ നിന്ന് വൈറൽ വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി എഐ നിർമിത വിഡിയോകൾ ഇതേ പേജിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ വസ്തുത

വൈറൽ വിഡിയോ എഐ നിർമിതമാണ്. പ്രചാരണം വ്യാജം