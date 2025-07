വിദ്യാഭ്യാസം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു സൗജന്യമായി ലാപ്‍ടോപ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നൊരു സന്ദേശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഗവണ്‍മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രീ ലാപ്ടോപ്’ എന്ന പദ്ധതിക്കു കീഴിലാണ് ലാപ്ടോപ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. അതിനായി സന്ദർശിക്കേണ്ട ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിന്റേതെന്ന പേരിൽ ഒരു ലിങ്കും സന്ദേശത്തിലുണ്ട്. എന്താണിതിന്റെ വാസ്തവമെന്നറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ഇപ്രകാരമാണ്– ‘URGENT, The Government of India is promoting the digitalization of education by offering free laptops to students. So if you want to get a free laptop under the Government of India Free Laptop, you can visit to this official site and check eligibility. https://education.gov.in@tinyurl.com/IndiaFreeLaptop-413’. പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലിങ്ക് നിലവിലില്ല (404 Error - Page Not Found) എന്നാണ് കാണിച്ചത്. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തിരഞ്ഞപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരം കണ്ടെത്തിയില്ല.

തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്നും ഒപ്പുള്ള ലിങ്ക് തട്ടിപ്പാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഫാക്ട് ചെക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

Free Laptops Anyone⁉️



A message is being circulated on WhatsApp with a link claiming that the central government is providing free laptops to students. #PIBFactCheck



❌This message is #fake and the URL is fraudulent.



🚫 Do NOT click on suspicious links.



▶️Always VERIFY… pic.twitter.com/nfXNYSrFlV — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2025

യഥാർഥത്തിൽ, മുൻപും സമാന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കേരള സർക്കാരിന്റെ പേരിലും സമാന സന്ദേശങ്ങൾ മുൻപ് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട് ചെക്ക് വായിക്കാം.

∙ വാസ്തവം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ലാപ്ടോപ് വിതരണമെന്ന അവകാശവാദവുമായി പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും ഒപ്പമുള്ള ലിങ്കും വ്യാജമാണ്.