എച്ച്എംഎസ് പ്രിന്‍സ് ഓഫ് വെയില്‍സ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലില്‍നിന്നു പറന്നുയര്‍ന്ന ബ്രിട്ടിഷ് നാവികസേനയുടെ 110 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലവരുന്ന അഞ്ചാം തലമുറ സ്റ്റെല്‍ത്ത് ജെറ്റ് ജൂണ്‍ 14ന് ഇന്ധനം തീര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയിരുന്നു . ലാന്‍ഡിങ്ങിനു ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തില്‍ തകരാര്‍ കണ്ടെത്തി. ലാന്‍ഡിങ് ഗിയര്‍, ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനം.

വിദഗ്ധരെത്തി പരിശോധിച്ചിട്ടും തകരാർ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ മടക്കം നീണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജെറ്റ് നിർമിച്ച യുഎസിന് പോലും അത് നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലന്നും തകരാറിലായ ഈ വിമാനം കോടികൾ മുടക്കി ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് . വാസ്തവമറിയാം

ADVERTISEMENT

∙ അന്വേഷണം

Major Embarrassment:A British F-35B fighter jet has been stuck in India for two weeks…If even the U.S., the manufacturer, can’t fix it quickly — why is India risking billions on a jet so full of issues? എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കാണാം

ADVERTISEMENT

ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധവിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞത്.സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ തുടരുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താന്‍ വിദഗ്ധരുടെ ആദ്യസംഘം നാളെ ബ്രിട്ടനില്‍നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. എഫ് 35 ബി വിമാനം ഹാങ്ങറിലേക്കു മാറ്റാനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി അടുത്ത സംഘം ഈയാഴ്ച തന്നെ എത്തുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യുകെയുടെ അഞ്ചാംതലമുറ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ജൂലായ് ഒന്നിന് മനോരമ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ വിമാനത്തിന്റെ തകരാർ ഇനി പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇന്ത്യ ഈ ഫൈറ്റർ വിമാനം വാങ്ങുകയാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

മറ്റ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷൻ വക്താവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുകെ എഞ്ചിനീയറിങ് ടീമുകൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളുമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിലെ മെയിന്റനൻസ് റിപ്പയർ ആൻഡ് ഓവർഹോൾ സൗകര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ADVERTISEMENT

കൂടാതെ വിമാനത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ സംവിധാനങ്ങളും പ്രത്യേക റിപ്പയർ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും ആവശ്യകതയുമാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക ജെറ്റ് ആയതിനാൽത്തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് യുഎസ് അല്ലെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വിമാനം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതമായും കേടുകൂടാതെയും സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടന് വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാൽ ജെറ്റ് അടച്ചിട്ട ഹാംഗറിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ റോയൽ നേവി വക്താവ് നിരസിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും കൈവശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജെറ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇതിനകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെറ്റ് നിർമിച്ച യുഎസിന് വിമാനം നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലന്നും തകരാറിലായ വിമാനം കോടികൾ മുടക്കി ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

∙ വസ്തുത

യുഎസിന് ജെറ്റ് നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലന്നും തകരാറിലായ വിമാനം കോടികൾ മുടക്കി ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.