ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന മേലങ്കിയും ശിരോവസ്ത്രവും ധരിച്ച യുവ രാജ്ഞി എലിസബത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഹിജാബ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്ര പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണിതെന്നാണ് പോസ്റ്റിനൊപ്പമുള്ള അവകാശവാദം. ചിത്രത്തിന്റെ വസ്തുത പരിശോധിക്കാനായി മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്ട് ചെക്ക് ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ (8129100164) ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, പോസ്റ്റ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. വാസ്‌തവമറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

‘This is not a Muslim woman, this is the late Queen Elizabeth II. The idea of hijab is not alien to England but a part of its historical heritage’ എന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പ്. അന്വേഷണത്തിൽ, 2015 ജൂലായ് 21–ന് യൂട്യൂബിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിഡിയോയിൽ സമാന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 1946-ൽ, രാജ്ഞിയാകുന്ന സമയത്ത് 20 വയസുള്ളപ്പോൾ, മൗണ്ടൻ ആഷിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഈസ്റ്റഡ്ഫോഡ് ഓഫ് വെയിൽസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എലിസബത്ത് രാജകുമാരിയുടെ ചിത്രമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ‘British Movieton’ എന്ന പേജിലാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഡിയോ കാണാം

ഈ പരമ്പരാഗത വെൽഷ് ചടങ്ങിൽ, രാജ്ഞിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി പുരാതന ആചാരപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ പരിപാടി വെൽഷ് സംസ്കാരവുമായും ഭാഷയുമായും രാജ്ഞിയുടെ ആജീവനാന്ത ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈസ്റ്റഡ്ഫോഡിന്റെ ഭാഗമായ ‘ഗോർസെഡ് ഓഫ് ബാർഡ്സ്’ ചടങ്ങിൽ എലിസബത്ത് രാജകുമാരി ഓണററി ബാർഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, അവിടെ വെച്ചാണ് അവർക്ക് ‘എലിസബത്ത് ഓ വിൻഡ്സർ’ എന്ന ബാർഡിക് നാമം ലഭിച്ചത്.

ആചാരപരമായ വസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ഈ ചിത്രമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഇസ്‌ലാമുമായോ ഹിജാബുമായോ ഈ വസ്ത്രത്തിന് ബന്ധമില്ല. വസ്ത്രങ്ങൾ വെൽഷ് സാംസ്കാരിക ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, മതപരമായ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി.

ബിബിസി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാം. ‘1946 ലെ ഈസ്റ്റഡ്ഫോഡിൽ പുരാതന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച എലിസബത്ത് രാജകുമാരി’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഇതേ ചിത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ വസ്തുത

ആചാരപരമായ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ചിത്രമാണ് ഓൺലൈനിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദത്തോടെ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇസ്‌ലാമുമായോ ഹിജാബുമായോ ഈ വസ്ത്രത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മതപരമായ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് വെൽഷ് സാംസ്കാരിക ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വൈറൽ ചിത്രത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ. പ്രചാരണം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.