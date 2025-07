അപൂർവ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നുവെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നവജാതശിശു ജനിച്ചതുതന്നെ ഗർഭിണിയായിട്ടാണെന്നാണ് ചിത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള അവകാശവാദം. ഒപ്പം പിറക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇരട്ട ശിശുവാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളില്‍ ഉള്ളതെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണിതിന്റെ വാസ്തവമെന്ന് അറിയാം.

∙ അന്വേഷണം

വയർ വീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ‘A baby was born already pregnant, with her own twin growing inside her abdomen’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ എൻബിസി ന്യൂസ് എന്ന് വാര്‍ത്താ മാധ്യമത്തിനാണ് കടപ്പാട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രചരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഇപ്രകാരമാണ്, ‘In Hong Kong, doctors discovered a rare condition called fetus in fetu, where a newborn was found to have absorbed its own undeveloped twin in the womb. The mass had spinal structures and limb-like growths, prompting immediate surgery. The baby recovered well, and experts say fewer than 200 such cases have ever been recorded worldwide.’ പ്രചരിക്കുന്നതിലേറെയും ഇൻഫൂസി എന്നൊരു ഫെയ്സ്ബുക് പേജില്‍ 2025 ജൂൺ 30നുള്ള പോസ്റ്റാണ്.

പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അവകാശാവാദത്തിൽ പറയുന്ന ‘ഫീറ്റസ് ഇൻ ഫീറ്റു’ (fetus in fetu) അഥവ ഭ്രൂണത്തിലെ ഭ്രൂണം എന്ന അപൂർവ അവസ്ഥ യഥാർഥമാണെന്നതിന് നിര‍വധി പഠനങ്ങളും വാർത്തകളും ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇരട്ട കുട്ടികള്‍ രൂപപ്പെടുന്നതിനിടെ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഭ്രൂണം അകപ്പെട്ട് വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫീറ്റസ് ഇൻ ഫീറ്റു. വളരെ അപൂര്‍വമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുന്ന ശിശു ഗർഭം ധരിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയല്ല മറിച്ച്, വയറിന്റെ ഭാഗത്തോ ശരീരത്തിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ട ഭ്രൂണം വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എന്ന‍ാൽ, ഇതിന്റെ വളർച്ച പൂർണമാകുന്നില്ല. ശിശുവിന്റെ രൂപവുമുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ, അസ്ഥികൾ, കൈകാലുകൾ, അവയവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ചില ഘടനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽനിന്നു ലഭിച്ച സൂചനകൾ ഉപയോഗിച്ച് കീവേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം അടുത്ത കാലത്ത് എൻബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയില്ല. 2015ലും 2006ലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ എൻബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതിലൊന്നും പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, കൊളംബിയയിൽ ഈ അവസ്ഥയില്‍ പിറന്ന കുഞ്ഞിന്റേതെന്ന തരത്തിലും പ്രസ്തുത ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ, 2019ലാണ് കൊളംബിയയിലേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലെ സംഭവമുണ്ടായത്.

ശേഷം റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സര്‍ച്ച് ചെയ്തു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനു സമാനമായ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടു വാർത്തകൾ ലഭിച്ചു. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ശിശുവിന്റെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വാർത്തകളിലുമുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2019ൽ വടക്കേന്ത്യയിൽ പൂജ കുമാർ എന്ന സ്ത്രീ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ഭ്രൂണത്തിനുള്ളിൽ ഭ്രൂണം വളരുകയും, കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു ശേഷം അവസ്ഥ തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ വാർത്തകൾ. ഇതിൽനിന്നും പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രവും അവകാശവാദവും പഴയതും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തതുമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഏകദേശം 5,00,000 ജനനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അപൂർവ അവസ്ഥയാണിത്. ലോകത്തിൽ 200നിടുത്തും ഇന്ത്യയിൽ 15ൽ താഴെയും കേസുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരം ‍ജനനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ഈയടുത്ത് 2025ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

∙ വാസ്തവം

ഈ അടുത്ത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2015ലാണ് പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഫീറ്റസ് ഇൻ ഫീറ്റു സംഭവം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്നത്. ഒപ്പം പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം 2019ൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഫീറ്റസ് ഇൻ ഫീറ്റു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.