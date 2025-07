വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും എളുപ്പത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കുറുക്കു വഴികള്‍ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ വാർത്തകളും അഭിമുഖങ്ങളും വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാകില്ലേ? പുതിയ പദ്ധതികളുണ്ട്, ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിച്ച് വലിയ സംഖ്യ തിരികെ നേടാമത്രേ! പക്ഷേ, അതിൽ വിശ്വസിച്ച് വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയോ അവർ പറയുന്ന പോലെ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ലാഭമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക. കാരണം, ഏതാനും നാളുകളായി രാജ്യത്തുടനീളവും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്നുവരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് രീതിയാണിത്. ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ എഐയും ഡീപ്ഫേക്കുമാണ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ പ്രധാന ആയുധം. വിശദീകരിക്കാം...

ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനും മാധ്യമപ്രവർത്തക പാൽക്കി ശർമയും സർക്കാരിന്റെ പേരിൽ ഒരു നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് സെഗ്മെന്റിനെ അനുകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഈ വിഡിയോയിൽ, പുതിയ പദ്ധതി/പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും 21,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും പ്രതിമാസം ഒരു മില്യൺ രൂപ സമ്പാദിക്കാമെന്നുമാണ് വിഡിയോയിൽ നിര്‍മല സീതാരാമൻ പറയുന്നത്. നാഷനൽ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്‍സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി പണം സമ്പാദിക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു. പൈസ നിക്ഷേപിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട സൈറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്കും വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രചരിച്ചിരുന്ന വിഡിയോയിൽനിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് (Photo credit: Facebook)

വാസ്തവമെന്തെന്നാൽ ഇതൊരു ഡീപ്ഫേക്ക് വിഡിയോയായിരുന്നു. എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദവും ദൃശ്യങ്ങളും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇതില്‍ പറയുന്നതുപോലൊരു പദ്ധതി സർക്കാരിനില്ല. മറ്റൊരു സൈറ്റില്‍ ധന നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇങ്ങനെയൊരു രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഇതുപോലെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ ഡീപ്‌ഫേക്ക് വിഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് പതിവായിരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ മുഖവും ശബ്ദവും കൃത്യമായി അനുകരിച്ച് വ്യാജ വിഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഡീപ്ഫേക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകൻ എൻ.ആർ.നാരായണ മൂർത്തി, സുധാ മൂർത്തി, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഇലോൺ മസ്ക്, മുകേഷ് അംബാനി, അനന്ത് അംബാനി, ഷാറൂഖ് ഖാൻ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, സദ്ഗുരു തുടങ്ങിയവരുടെ പേരിലും സമാന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ‘National Artificial Intelligence Development Program’, ‘Digital Progress Initiative’, ‘Digital India 2025’, ‘Quantum AI’ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമാണ് തുക നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി/പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി വിഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ, ലിങ്കും രജിസ്‌ട്രേഷനും ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് മറ്റു സ്വകാര്യ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കായിരിക്കും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പേരിലും സമാന ബിറ്റ്‌കോയിൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നിരുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ (Photo credit: baratzallc.com, yahsword.com, baratzallc.com)

സാധാരണക്കാരുടെ വിശ്വാസ്യതയെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ മുതലെടുക്കുന്നത്. രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരിലേക്കും സാമ്പത്തിക ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റഫോമുകളിലേക്കും ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നത്. പണം നേടാനുള്ള പദ്ധതി/പ്ലാറ്റ്ഫോം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മന്ത്രിയോ മറ്റു സെലബ്രിറ്റികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് സെഗ്മെന്റിനെ അനുകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഡീപ്ഫേക്ക് വിഡിയോകളും പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളുടെ പേരിൽ അഭിമുഖത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വ്യാജ ഓൺലൈൻ ആർട്ടിക്കിൾ/വാർത്തകളും. വിഡിയോകള്‍ പലതും യഥാർഥ അഭിമുഖങ്ങളിലോ പ്രസംഗങ്ങളിലോ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എഐ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിർമിച്ചവയാണ്. അഭിമുഖങ്ങളിൽ യഥാർഥ ചിത്രങ്ങളും എഐ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

എൻ.ആർ. നാരായണ മൂർത്തിയുടെയും സുധാ മൂർത്തിയുടെയും പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ/എഡിറ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയില്‍ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് (Photo credit: baratzallc.com)

സർക്കാരും പ്രമുഖ വ്യവസായികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതരും ഫാക്ട്-ചെക്കർമാരും ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയാകുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്തരുടെ പേരിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപ ഓഫറുകൾക്കു മുൻപിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന സന്ദേശം.

ഇത്തരം ഓണ്‍ലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് ചില അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഇവ മനസിലാക്കി മുൻകരുതലുകളെടുത്താൽ സുരക്ഷിതരാകാം.

∙ ഡീപ്ഫേക്ക്: പ്രചരിക്കുന്നത് യഥാർഥ വിഡിയോയാണോ എന്ന് നോക്കുക. വിഡിയോയിലെ മുഖഭാവങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ, കണ്ണ് ചിമ്മുന്നതിലെ വ്യത്യാസം, ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവും ശബ്ദവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്, നിറം, വിഡിയോയുടെ ഗുണമേന്മക്കുറവ് എന്നീ അസ്വാഭാവികതകളുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സംശയം തോന്നുന്ന വിഡിയോകൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായ എഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ ലിങ്ക്: ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ വ്യാജവും ചിലപ്പോൾ ഫിഷിങ് ലിങ്കുകളും ആകാറുണ്ട്. വ്യാജ ലിങ്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വഴി വൈറസോ മറ്റു മാൽവെയറുകളോ ഡിവൈസിൽ കടന്ന് കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുവഴി വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ലക്ഷ്യമിടാം. പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്ക്/യുആർഎൽ, ഡൊമെയ്ൻ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക. തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകളാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരിലെ അക്ഷരങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ, കൃത്യമായ പേരിനുപകരം പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളോ സംഖ്യകളോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. തട്ടിപ്പ് ലിങ്കുകളാണോ എന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ടൂളുകളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

∙ വെബ്സൈറ്റ് ക്ലോണിങ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക: ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ വ്യാജമല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനായി പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്കിന്റെ യുആർഎല്‍ ‌‌ ശ്രദ്ധിക്കാം. വാർത്ത/അഭിമുഖത്തിന്റേതെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ കാണുന്നത് ഒരു മാധ്യമ വാർത്തയായിരിക്കും എന്നാല്‍, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് യഥാർഥ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റിന്റേതായിരിക്കില്ല. യഥാർഥ വാർത്തയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അനുകരണം മാത്രമായിരിക്കും തുറക്കുന്ന സൈറ്റിൽ കാണുക. ഉദാഹരണത്തിന്, കാഴ്ചയിൽ ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ വാർത്തയാണ് എന്നാൽ, അവരുടെ യഥാർഥ വെബ്സൈറ്റിലേക്കല്ല, baratzallc.com എന്നതിലേക്കാകും ഓപൺ ആവുക. മാത്രമല്ല, ഓരോ തവണ തുറക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഓരോ പേജ് ആയിരിക്കും തുറക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ഇന്ത്യ ടുഡേ, ന്യൂസ് 18, എൻഡിടിവി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലുമായിരിക്കും. ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം പറയുന്ന കഥയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഒരു ലിങ്ക്, പക്ഷേ ഓരോ തവണ തുറക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ എന്നതിന് ഉദാഹരണം- സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ (Photo credit: baratzallc.com)

∙ വാര്‍ത്താ പേജിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും: ഇതിൽ തുക നിക്ഷേപത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാനോ ഉള്ള ലിങ്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തുറക്കുന്ന പേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതില്‍ തീയതി നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ അത് ഒഴികെ മറ്റൊന്നും എപ്പോൾ തുറന്നാലും മാറില്ല. വിശ്വാസ്യതയ്ക്കായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കമന്റ് സെക്ഷനുണ്ടാകും. അതിലെ സമയവും ഒരിക്കലും മാറില്ല.

ഇത്തരം പേജുകളിൽ കാണുന്ന കമന്റ്സ് സെക്ഷൻറെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് (Photo credit: baratzallc.com)

‌∙ തലക്കെട്ടും ഉള്ളടക്കവും: ആളുകളിൽ കൗതുകമോ ഭയമോ ഉണർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടുകളും വിവരണങ്ങളുമാകും ഉണ്ടാവുക. ഉള്ളടക്കവുമായി താരതമ്യേന ബന്ധവും കുറവായിരിക്കും. ‘ശ്രേയ ഘോഷാല്‍ അറസ്റ്റിൽ’, ‘അനന്ത് അംബാനി സാധാരണ ജീവിതത്തോട് വിട പറയുന്നു’, ‘Fans advocate for sadhguru's release after controversial interview’ തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

∙ ധൃതി: ‘The queues at the banks have already begun-be the first!’, ‘മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചേരുക’ എന്നിങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് ചേരാനും പണം അയയ്ക്കാനും തട്ടിപ്പുകാർ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇത് എല്ലാ കേസുകളിലും തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രമാണ്.

∙ സ്ഥിരീകരണം: ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള പദ്ധതി യഥാർഥത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് തുക നിക്ഷേപിക്കുക. മിക്ക നിയമാനുസൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോ (SEBI) ആർ‌ബി‌ഐയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിലെ പട്ടികയിൽ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

ഉറപ്പില്ലാതെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയോ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയമോ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്നോ തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സൈബർ സെല്ലിലോ പരാതി നൽകുക. വ്യാജ/തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സൈറ്റ് ആണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഡൊമെയ്ൻ റെജിസ്ട്രാർക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യുആർഎൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഒരുമണിക്കൂറിനകം (GOLDEN HOUR) തന്നെ വിവരം 1930 എന്ന നമ്പറിൽ സൈബർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുക. എത്രയും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക തിരിച്ചു ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. www.cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

രാജ്യത്ത് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ 10 മാസത്തിനിടെ മാത്രം നടന്ന ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് തട്ടിപ്പുകളുടെ മൂല്യം 4,245 കോടി രൂപയാണ്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് സംഭവങ്ങൾ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷത്തോളമാണ് വർധിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവും അവബോധവും ജാഗ്രതയും ആണ് പ്രതിരോധം.

കേരള പൊലീസും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകളും നിർദേശങ്ങളും നിരന്തരം നൽകാറുണ്ട്. ഇവ ശ്രദ്ധിക്കുക! ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും മുന്‍പ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഫാക്‌ട് ചെക്കിന്റെ ഹെൽപ്‌ലൈനിൽ‌ (8129100164) നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പങ്കു‌വയ്ക്കാം. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളുടെ സത്യം ഞങ്ങൾ പറയാം.