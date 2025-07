അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു പറന്നുയർന്നയുടൻ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിങ് 787–8 ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം താഴേക്കുപതിച്ച് വൻ ദുരന്തമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടക്കുകയും അതിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സി‍ഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയാണ് (എഎഐബി) കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ്, പറന്നുയരുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ സീറ്റ് പിന്നിലേക്ക് തെന്നിമാറി എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റ് ലീവറുകൾ ഇടയ്ക്ക് പോവുകയും ഇത് അബദ്ധത്തിൽ എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റ് ലിവറുകൾ വലിക്കാന്‍ കാരണമായി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതോടെ എഞ്ചിൻ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് തെറ്റായ പ്രചാരണമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വാസ്തവമറിയാം

∙ അന്വേഷണം

2025 ജൂൺ 12നായിരുന്നു എയർ ഇന്ത്യ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനം തകർന്ന് അപകടമുണ്ടായി 200 ലേറേപേർ മരിച്ചത്. ഇതിനു കാരണമായി പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നതുപ്രകാരം, സീറ്റ് ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഫംഗ്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താത്തത് വലിയ വീഴ്ചയായി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ഉയർന്ന താപനില, ക്രൂ കോർഡിനേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബോയിംഗ് 787 ലീവറുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഉള്ള പിഴവുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രചരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്,

‘Air India #AI171 Crash: AAIB Preliminary Report.. In a major development in the investigation of the tragic crash of Air India Flight AI-171, India’s Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has released its preliminary report, identifying a critical mechanical failure and a sequence of cockpit events that led to the loss of 247 lives..... Root Cause: Captain’s Seat Slipped During Rotation. According to the AAIB, the captain’s seat suddenly slid backward during rotation, a moment when the aircraft was lifting off the runway. This rearward movement was due to the failure of the AFT locking mechanism of the seat track. As the captain's body was thrust rearward, his weight inadvertently pulled the thrust levers into idle, drastically reducing engine power during a critical phase of flight. The First Officer attempted to advance the throttles but was unable to counter the mechanical force and body weight obstructing the levers.....’

എഎഐബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വിമാനത്തിന്റെ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളും 'RUN' നിന്ന് 'CUTOFF' ലേക്ക് മാറി. രണ്ട് എൻജിനിലേക്കുമുള്ള സ്വിച്ചുകൾ ഒരു സെക്കന്‍ഡ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവ ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയത്. ഇതോടെ വിമാനത്തിന് പറന്നുയരാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുയായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോ‍ർട്ടിലുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോക്പിറ്റിലെ പൈലറ്റുമാരുടെ സംഭാഷണവും ഇവർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന്റെ സീറ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തതോ, സീറ്റ് ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം തകരാറായതോ, ത്രസ്റ്റ് ലിവർ വലിച്ചതോ പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നില്ല.

എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സി‍ഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് (Photo credit: AAIB India)

ഇതിൽനിന്നും പ്രചരിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്‌സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ പുറപ്പെടുവിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്.

∙ വാസ്തവം

പ്രചരിക്കുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്‌സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ പുറപ്പെടുവിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കമല്ല. ക്യാപ്റ്റന്റെ സീറ്റ് തെന്നി നീങ്ങിയതല്ല മറിച്ച് വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകൾ ഓഫ് ആയതാണ് അപകടകകാരണായി എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സി‍ഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.