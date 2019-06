സഹോദരനുള്ള അനുശ്രീയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ സ്ട്രീറ്റ് 750

View this post on Instagram

പിറന്നാൾ ആണെന്ന് കരുതി രാത്രി 12മണിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാരേം എണീപ്പിച്ചു ഒരു സദ്യ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ??ആങ്ങളക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഒരു രസം ... @anoob_murali @mahesh_bhai @ajingsam @sujilktr @sabari_pappettans @athiraanoob___