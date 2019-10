വിപണി പിടിക്കാൻ എത്തുന്നു ടൊയോട്ടയുടെ വൈദ്യുത കാർ

ലോക വിപണികളിൽ വൈദ്യുത വാഹന വിൽപ്പന ഊർജിതമാക്കാൻ ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കളായ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ(ടി എം സി) തയാറെടുക്കുന്നു. പ്രധാന വിപണികൾ ചൈനയും യു എസും യൂറോപ്പുമൊക്കെയാവുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും വൈദ്യുത കാർ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുമെന്നു ടൊയോട്ട പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജപ്പാനിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള നിർമാതാക്കളായ സുസുക്കി മോട്ടോർ കമ്പനി(എസ് എം സി)യുമായി നേരത്തെ ഒപ്പുവച്ച കരാറിലൂടെയാവും ടൊയോട്ട ഇന്ത്യൻ വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിൽ ഇടംപിടിക്കുക. അടുത്ത വർഷം മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതുന്ന വാഗൻ ആർ ഇ വിയുടെ ബാഡ്ജ് എൻജിനീയറിങ് രൂപാന്തരമാവും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മോഡലെന്നാണു സൂചന. പ്രീമിയം ഡീലർഷിപ് ശൃംഖലയായ ‘നെക്സ’ വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നു കരുതുന്ന ‘വാഗൻ ആർ ഇ വി’യുടെ മാതൃകകൾ രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖലയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹാർടെക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം അടിത്തറയാവുന്ന കാറിനു കടപ്പാട് ജപ്പാനിൽ വിൽക്കുന്ന ‘വാഗൻ ആറി’നോടു തന്നെ. ഒറ്റ ചാർജിൽ 200 കിലോമീറ്ററോളം ഓടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കാറിനൊപ്പം അതിവേഗ ചാർജിങ് സൗകര്യവും മാരുതി സുസുക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്; വെറും 40 മിനിറ്റിൽ ബാറ്ററിയുടെ 80% ചാർജ് ചെയ്യാനാവുമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.



അതേസമയം അഞ്ചു വർഷത്തിനകം വൈദ്യുത വാഹന വിഭാഗത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമാണു ടൊയോട്ട ലക്ഷ്യമിടുന്നത്; 2025 ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന 10 ലക്ഷം വൈദ്യുത വാഹനം(ബി ഇ വി) വിൽക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി. സ്വന്തമായി ഇ വികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ മേഖലയിൽ സുസുക്കിയുമായും സുബാരുവുമായും സഹകരിക്കാനും ടൊയോട്ട സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ട ന്യൂ ഗ്ലോബൽ ആർക്കിടെക്ചർ (ടി എൻ ജി എ) പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വൈദ്യുതീകൃത പതിപ്പായ ‘ഇ - ടി എൻ ജി എ’യാവും കമ്പനിയുടെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയാവുക. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ മുതൽ വലിയ സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)ങ്ങൾ വരെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവുമെന്നാണു ടൊയോട്ടയുടെ പ്രതീക്ഷ. യു എസിൽ ‘ലക്സസ്’ ബ്രാൻഡിലാവും ടൊയോട്ടയുടെ ഇ വികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക; ഇതിൽ വൈദ്യുത സ്പോർട്സ് കാറും ഉൾപ്പെടും.



ഇതിനു പുറമെ ടോക്കിയോ മോട്ടോർ ഷോയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന അൾട്രാ കോംപാക്ട് കാറായ ‘ബി ഇ വി’യും ത്രിചക്ര വാഹനമായ ‘ഐ റോഡും’ സ്കൂട്ടറായ ‘ഐ വാക്കു’മൊക്കെ ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ടാവും; ബാറ്ററിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വീൽ ചെയർ വരെ ടൊയോട്ടയുടെ പദ്ധതിയിലുണ്ട്. വൈദ്യുത വാഹന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം ഊർജിമാക്കാനായി പ്രധാന ബാറ്ററി സപ്ലയർമാരായ സി എ ടി എൽ, ബി വൈ ഡി, ജി എസ് യുവാസ, തോഷിബ തുടങ്ങിയവരുമായി ധാരണയിലെത്താനും ടൊയോട്ട ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പാനസോണിക്കുമായി സഹകരിച്ചു സ്വന്തമായി ബാറ്ററി വികസിപ്പിക്കാനും ടൊയോട്ടയ്ക്കു പരിപാടിയുണ്ട്.

English Summary: Toyota Confirms Plans To Launch Its Electric Car In India