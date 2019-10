പക്ഷിയിടിച്ചാൽ തകരുമോ വിമാനം, വിഡിയോ പകർത്തി പൈലറ്റ്

പക്ഷിയിടിച്ചാൽ വിമാനം അപകടത്തിൽ പെടുമോ? യാത്രക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത്. 2009 ജനുവരി 15ന് നടന്ന യുഎസ് എയർവേയ്‌സിന്റെ എ 320 അപകടം കൂടിയാകുമ്പോൾ ആരും ഒന്നു പേടിക്കും. എന്നാൽ ശരിക്കും വിമാനത്തിൽ പക്ഷിയിടിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ വിഡിയോ. ബോയിങ് 737 ലെ കോക്പിറ്റിൽ നിന്ന് പൈലറ്റ് ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോയാണിത്.

കോക്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് പക്ഷിയിടിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് പൈലറ്റിന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴെ വീഴുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.



പക്ഷിയിടിച്ചാൽ വിമാനത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കും



വിമാനത്തിൽ പക്ഷിയിടിക്കുന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. താഴ്ന്ന ആകാശത്തുവെച്ചാണ് സാധാരണ വിമാനങ്ങളില്‍ പക്ഷികള്‍ ഇടിക്കാറ്. പരമാവധി 150 മീറ്ററില്‍ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം അപകടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനര്‍ഥം വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നുയരുമ്പോഴോ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും പക്ഷികള്‍ ഇടിക്കുകയെന്നാണ്. ഈ രണ്ട് സമയത്തും വലിയ തോതില്‍ ദിശാ മാറ്റങ്ങള്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വരുത്താറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിര്‍ദിഷ്ട പാതയില്‍ പക്ഷികളുണ്ടെങ്കില്‍ ഇടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.



പക്ഷികളുടെ ഇടികളെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് വിമാനങ്ങളും അവയുടെ എൻജിനുമെന്നതാണ് വസ്തുത. മൂന്നര കിലോയില്‍ കുറവ് ഭാരമുള്ള ഏതൊരു പക്ഷിയുടെ ഇടിയും വിമാനത്തെ ഏശുക പോലുമില്ല. ഇരട്ട എൻജിനില്‍ ഒന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയാല്‍ പോലും മറ്റൊന്നിന്റെ സഹായത്തില്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകും.



എൻജിനില്‍ മാത്രമല്ല കോക് പിറ്റിന്റെ ജനലിലും പക്ഷികളിടിക്കാറുണ്ട്. അക്രലിക്കും ഗ്ലാസും ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് പാളികളില്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള കോക് പിറ്റിന്റെ ജനലിനും പക്ഷികളുടെ ഇടി പ്രശ്‌നമാകാറില്ല. വലിയ ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള ഇവക്ക് പക്ഷികളുടെ ഇടി പുഷ്പം പോലെ മറികടക്കാനും. പക്ഷിയിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളില്‍ അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ മാത്രമാണ് വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

English Summary: What Happends When a Bird Strikes On A Plane