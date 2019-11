പറക്കലിനിടെ പൈലറ്റ് സീറ്റിൽ യുവതി, ക്യാപ്റ്റന്റെ പണി തെറിച്ചു!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ യാത്രമാർഗമാണ് വിമാനങ്ങൾ. എന്നാൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് മാത്രം മതി വലിയ അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ. അതുകൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും പാലിക്കേണ്ട നിരവധി സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് കോക്പിറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. യാത്രാവിമാനങ്ങളിൽ പറക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കോക്പിറ്റിന് അകത്ത് കയറാനുള്ള അനുവാദം പോലും പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ വിമാനത്തിലെ കോക്പിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രാണ് ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂപ്പർഹിറ്റായി മാറിയത്.

ചൈനയിലെ എയർ ഗുയ്‌ലീനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കോക്പിറ്റിൽ കടന്ന യുവതി പൈലറ്റ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം ചൈനീസ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റായ വൈബോയിൽ വൈറലായതോടെ വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ പണി തെറിച്ചു. ഗുയ്‌ലീൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ് ആകാൻ പരിശീലിക്കുന്ന യുവതിയാണ് ചിത്രത്തിൽ എന്നാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പറയുന്നത്.



ഗുയ്‌ലീനിൽ നിന്ന് യാങ്ഷൂവിയിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ചൈനീസ് ഏവിയേഷൻ നിയമപ്രകാരം വിമാന ജീവനക്കാരല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ആർക്കും കോക്പിറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യുവതിയുടെ ചിത്രം വൈറലായതിനെ തുടർന്ന്‌ ക്യാപ്റ്റനെ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തും. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൈലറ്റിന് ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ നടനും ഗായകനുമായ മുഹമ്മദ് റമദാനായിരുന്നു അന്ന് കോക്പിറ്റിൽ കയറിയത്.



English Summary: Chinese Pilot Suspended for life after Passenger Cockpit Photo Goes Viral