ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ, ടാങ്കർ ലോറി ഇടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് – വിഡിയോ

വാഹനങ്ങൾ ചീറിപായുന്ന ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്നാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടു വരുന്ന കൂറ്റൻ ലോറി തൊട്ടുമുന്നിൽ കാണുന്നത്. എത്രമികച്ച ഡ്രൈവറാണെങ്കിലും ഒന്നു പതറിപോകും, വാഹനത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തെ വിളിക്കും. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപകടം ഉറപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ഭുതകരമായി ഒരു പോറൽപോലും ഏൽക്കാതെയായിരിക്കും. അതുപോലെ അദ്ഭുതകരമായി ഒരു വിഡിയോയാണിത്.

റഷ്യയിലെ മഞ്ഞുപുതച്ചൊരു ഹൈവേയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ വന്ന ടാങ്കർ ലോറിയെ കണ്ട് വെട്ടിച്ചതും നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി തെന്നി നീങ്ങിയതും വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി. മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ച സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് കണക്കുപിഴച്ചതാണ് അപകടകാരണം എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

