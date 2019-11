ഥാറിന്റെ പുതിയ അവതാരത്തിൽ പെട്രോൾ എൻജിനും ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയർബോക്സും

അടുമുടി മാറ്റങ്ങളുമായി പുതിയ അവതാരത്തില്‍ ഥാർ എത്തുമ്പോൾ കൂട്ടായി പെട്രോൾ എൻജിനും ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയർബോക്സും. എക്സ്‌യുവി 500 ന്റെ പെട്രോൾ പതിപ്പിലുള്ള (എക്സ്‌യുവി 500 ജി) 2.2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിന്റെ ബിഎസ് 6 പതിപ്പും ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഗിയർബോക്സും ഥാറിന്റെ പെട്രോൾ പതിപ്പിലുണ്ടാകും.

മഹീന്ദ്ര ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡീസൽ എൻജിൻ കൂടാതെ പെട്രോൾ എൻജിനുമായി ഥാർ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വലുപ്പം കൂട്ടി കരുത്തനായായി എത്തുന്ന ഥാറിനെ 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്ന പുതിയ ഥാറിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍‌ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.‌



ക്ലാസിക് ലുക്ക് കൈവിടാതെ രാജ്യാന്തര വിപണിക്ക് ചേർന്ന ലുക്കിലായിരിക്കും പുതിയ ഥാർ എത്തുക. മഹീന്ദ്രയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെനിൻഫെരീനയും സാങ്‍യോങും മഹീന്ദ്രയുടെ ഡിസൈൻ ടീമും ചേർന്നാണ് പുതിയ ഥാറിന്റെ രൂപകൽപ്പന. പുതിയ മോഡുലാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും വാഹനം. സോഫ് ടോപ് കൂടാതെ ജീപ്പ് റാംഗ്ലറിലെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഊരി മാറ്റാവുന്ന ഹാർഡ്ടോപ് മോഡലുമായി ഥാർ ലഭിക്കും.



ഥാരിന് നിലവിലെ വാഹനത്തെക്കാൾ വീതിയും നീളവും കൂടുതലായിരിക്കും. ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡ്യുവൽ എയർബാഗ്, എബിഎസ് എന്നിവയുമുണ്ടാകും. നിലവിലെ ഡീസൽ എൻജിനു പകരം ബിഎസ് 6, 2.2 എംഹോക്ക് എൻജിനായിരിക്കും ഥാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ച് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിന് ലക്ഷ്വറിയും ഓഫ് റോഡിങ് കരുത്തും ഒരുപോലെ നല്‍കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.



English Summary: New Mahindra Thar May Get Petrol Engine With Automatic Transmission