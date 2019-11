പശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ബ്രേക്കിട്ടു, റോഡിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത് മൂന്നു വാഹനങ്ങള്‍ – വിഡിയോ

ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കറിയാം റോഡിൽ നാൽകാലികളുണ്ടാക്കുന്ന പുലിവാലുകൾ. നാഷണൽ ഹൈവേ ഞങ്ങളുടെ മേച്ചിൽപുറം എന്ന രീതിയിലാണ് കന്നുകാലികളുടെ പെരുമാറ്റം. ഇവയെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. സമാനമായൊരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വാഹനത്തിന് മുന്നില്‍ എത്തിയ പശുവിലെ രക്ഷിക്കാൻ കാർ സഡൻ ബ്രേക്കിട്ടതാണ് അപകട കാരണം. കാർ പശുവിനെ ഇടിച്ചില്ലെങ്കിലും പുറകെ വന്ന വാഹനങ്ങൾ ബ്രേക്കിട്ട കാറിനെ ഇടിച്ചു. കാറും എംപിവിയും ലോറിയും അടക്കം മൂന്നു വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.



English Summary: Car Brakes to Save Cow, Resulting in Three Vehicle Accident