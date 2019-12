ടോൾ: ദേശീയപാത അതോറിട്ടി പിരിച്ചത് 24,396 കോടി

മുൻ സാമ്പത്തികവർഷം രാജ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസകൾ വഴി ദേശീയപാത അതോറിട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(എൻ എച്ച് എ ഐ) പിരിച്ചെടുത്തത് 24,396.19 കോടി രൂപയെന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഢ്കരി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 31ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ 570 ടോൾ പ്ലാസകളാണു രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാതകളിലുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.മൊത്തം 24,396.19 കോടി രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എൻ എച്ച് എ ഐയുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന വരുമാനം 66.84 കോടി രൂപയാണെന്നു മന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി; പ്രതിമാസ വരുമാനമാവട്ടെ ശരാശരി 2,033 കോടി രൂപയോളം വരും.

ടോൾ വഴി കടന്നു പോയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നു പിരിച്ചെടുത്ത തുകയ്ക്കു പുറമെ ടോൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൈമാറ്റം(ടി ഒ ടി) ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺസഷൻ ഇനത്തിൽ 9,681.50 കോടി രൂപയും അതോറിട്ടിക്കു ലഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു മാത്രം 2,549.12 കോടി രൂപയായിരുന്നു 2018 — 19ലെ യൂസർ ഫീ ഇനത്തിലെ വരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 31ലെ കണക്കുപ്രകാരം 54 ടോൾ പ്ലാസകളാണു തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയിലൂടെ പ്രതിദിനം ശരാശരി 6.98 കോടി രൂപയും പ്രതിമാസം ശരാശരി 212.42 കോടി രൂപയും എൻ എച്ച് എ ഐയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.



പൊതു - സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത(പി പി പി)ത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ കൺസഷൻ കാലാവധി കഴിയുന്നതോടെ നിലവിലുള്ളതിന്റെ 40% നിരക്കിലാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ യൂസർ ഫീ ചുമത്തുകയെന്നു ഗഢ്കരി വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം പൂർണമായും സർക്കാർ ചെലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ നിർമാണ ചെലവ് വീണ്ടെടുത്ത ശേഷമാവും യൂസർ ഫീ നിരക്കുകൾ 40% ആക്കി കുറയ്ക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

