അമ്മയെ കാറിടിച്ചു, വാഹനത്തെ തൊഴിച്ച്, ഡ്രൈവറെ ശകാരിച്ച് ബാലൻ: കൈയടിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ–വിഡിയോ

ഈ കുഞ്ഞു ബാലനാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. അമ്മയോടുള്ള ഇവന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ലോകം തലകുനിക്കുകയാണ്. ചൈനയിൽ നടന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ബാലൻ താരമായത്. അമ്മയുടെ കൂടെ സീബ്രലൈനിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുകയായിരുന്നു നാലുവയസുപ്രായം വരുന്ന ഇൗ കുട്ടി. ‌‌

പെട്ടെന്നെത്തിയ ഒരു കാർ അമ്മയെയും അവനെയും ഇടിച്ചിട്ടുകയായിരുന്നു. നിലത്തു വീണ അമ്മയെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ബാലന്റെ പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തിയാണ് എല്ലാവരുടേയും മനം കവർന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നു കണ്ട് ആശ്വാസമായതോടെ തങ്ങളെ ഇടിച്ചിട്ട കാറിനെ ചവിട്ടുകയും ഡ്രൈവറെ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ. ‌‌



തന്റെ അമ്മയെ ഇടിച്ച വാഹനത്തോട് അവന് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ ദേഷ്യം അവൻ പ്രകടമാക്കി. കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങി അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അതേ കാറിൽ തന്നെ അവരെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ ഇവരുവർക്കും കാര്യമായ പരുക്കുകളില്ല. ഇൗ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇങ്ങനെയാെരു മകനെ കിട്ടിയ അമ്മയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് ലോകം.



English Summary: Boy Kicking Car After It Hits His Mother