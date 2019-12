കോംപാക്ട് സെഡാൻ സെഗ്‌മെന്റിലേക്ക് ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ വാഹനം ഓറയുടെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. ഹ്യുണ്ടേയ് തന്നെയാണ് ഓറയുടെ രേഖാ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ മാസം 19ന് ഓറയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം നടക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ ഐ10 നിയോസിനോട് സാമ്യമുള്ള രൂപമായിരിക്കും ഓറയ്ക്ക്. സെഗ്‌മെന്റിലെ മറ്റു കോംപാക്റ്റ് സെ‍‍‍ഡാനുകളെ വെല്ലുന്ന രൂപഭംഗിയിലാണ് പുതിയ കാർ പുറത്തിറങ്ങുക. വലിയ ഗ്രിൽ, സ്റ്റൈലർ ഹെഡ്‌ലാംപ്, സ്പോർട്ടി അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ കാറിലുണ്ടാകും.



Hyundai Aura

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ആറ്(ബിഎസ് 6) നിലവാരം പാലിക്കുന്ന രണ്ട് പെട്രോൾ എൻജിനോടെയും ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ ഓപ്ഷനോടെയുമാകും ഓറ വിപണിയിലെത്തുക. 1.2 ലീറ്റർ കാപ്പാ ഡ്യുവൽ വി ടി വി ടിയും ഒരു ലീറ്റർ ടർബോ ജി ഡി ഐയും. കൂടാതെ 1.2 ലീറ്റർ യു ടു സി ആർ ഡി ഐ ഡീസൽ എൻജിൻ സഹിതവും കാർ ലഭ്യമാവും.



അ‍ഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ എഎംടി ഗിയർബോക്സുകളായിരിക്കും പുതിയ കാറിൽ. പുത്തൻ പവർ ട്രെയ്നുകൾക്കു പ്രകമ്പനം കുറവാണെന്നതിനു പുറമേ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുമാവുമെന്നു ഹ്യുണ്ടേയ് അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രകടനത്തിലെ കാര്യക്ഷമത ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ധനക്ഷമതയിലും മികവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.



