ചൈനയിലെ സായ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡായ മോറിസ് ഗാരിജസ്(എം ജി) ഇന്ത്യയിൽ 3,000 കോടി രൂപയുടെ കൂടി നിക്ഷേപത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ ഹാലോൾ ശാലയിൽ 2,000 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു കമ്പനി സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ്‌യുവി)മായ ഹെക്ടറിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്.

ഇന്ത്യയോടുള്ള തികഞ്ഞ പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഈ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫിസർ ഗൗരവ് ഗുപ്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യത്തിനായി ദീർഘകാല പദ്ധതികളാണു കമ്പനി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 3,000 കോടി രൂപയുടെ കൂടി നിക്ഷേപത്തിനാണ് എം ജി മോട്ടോർ തയാറെടുക്കുന്നതെന്നും ഗുപ്ത വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്റർനെറ്റ് എസ് യു വിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എം ജി ഹെക്ടറിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വിൽപ്പന 13,000 യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്.



രണ്ടു വർഷത്തിനകം നാല് എസ് യു വികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാനാണ് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുത ഇന്റർനെറ്റ് സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനമടക്കമുള്ള ഈ മോഡലുകളെല്ലാം 2021 ജൂലൈയ്ക്കകം വിൽപനയ്ക്കെത്തുമെന്നും ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി. ഹെക്ടറിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ കമ്പനി ഹാലോൾ ശാലയിലെ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല, ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മികച്ച വളർച്ച കൈവരിച്ചു മുന്നേറുന്നതിനാലാണ് എം ജി മോട്ടോർ എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ഗുപ്ത വിശദീകരിച്ചു.



ഉൽപ്പാദനത്തിനൊപ്പം വിപണന ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനും എം ജി മോട്ടോർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാർച്ചോടെ ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 250 ആക്കി ഉയർത്താനാണു കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

