കാർ വാങ്ങാൻ ഇതിലും മികച്ച സമയമില്ല, ഇപ്പോൾ ഓഫർ കുളിർ; വരുന്നത് വിലച്ചൂട്

കൊച്ചി∙ കാർ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാസം ഇതാണെന്നു കാർ നിർമാതാക്കളും ഡീലർമാരും. ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളുടെ പൂക്കാലമാണെന്നുമാത്രമല്ല, അടുത്ത മാസം വില കൂടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബറിൽ ഓഫറുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇക്കുറി അതിന്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ബിഎസ്–4 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന മോഡലുകൾ വിറ്റുതീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇക്കുറി ഓഫർ കൂടാനുള്ള മുഖ്യകാരണം.

മലിനീകരണത്തോത് ഇപ്പോഴത്തേതിന്റെ പകുതിയിലും താഴെയെത്തിക്കുന്ന ബിഎസ്–6 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളേ അടുത്ത ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വിൽക്കാനും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുമാകൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബിഎസ്–4 മോഡലുകളുടെ ഉൽപാദനം ഈ മാസമോ അടുത്തമാസമോ അവസാനിപ്പിക്കും. മാർച്ച് 31നുശേഷം അത്തരം വാഹനങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണു കമ്പനികൾ. മിക്കവാറും ഈ മാസം കഴിയുമ്പോൾ പല ജനപ്രിയ മോഡലുകളും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ വരുമെന്നാണു കമ്പനികൾ നൽകുന്ന സൂചന.



ദേശീയ തലത്തിൽ, ഉൽസവ കാലമായ ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും മികച്ച വിൽപന നേടാനായിരുന്നു. കമ്പനികൾ ഡീലർഷിപ്പുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ മൊത്ത വിൽപന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലും കാർ വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഈ മാസം ഓണമാസത്തെക്കാൾ മികച്ച വിൽപനയുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായതും കാരണമാണ്. തിരിച്ചടവുശേഷിയും വിശ്വാസ്യതയും സംബന്ധിച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉള്ളവർക്ക് വായ്പ കിട്ടാനിപ്പോൾ പ്രയാസമില്ല. ഇൻഷുറൻസും ആക്സസറികളുടെ വിലയുമൊക്കെച്ചേർത്ത് വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതികളുമുണ്ട്.



മികച്ച ഓഫറുകളുണ്ടെങ്കിലും ചില ഉപയോക്താക്കൾ മാർച്ച് ആകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതായാണു ഡീലർമാരുടെ നിരീക്ഷണം. ബിഎസ്–4 കാറുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് പൂർണമായും വിറ്റഴിക്കാൻ ഇതിലും വലിയ ഓഫറുകൾ കിട്ടുമെന്ന പ്രചാരണമാണു കാരണം. എന്നാൽ‍, അതിനു മുൻപുതന്നെ ബിഎസ്–4 സ്റ്റോക്ക് തീരുമെന്നതിനാൽ ഈ കാത്തിരിപ്പു ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും ആഗ്രഹിച്ച മോഡലുകൾ കിട്ടാൻ തന്നെ സാധ്യതയില്ലെന്നും കമ്പനികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.



എന്താണ് ബിഎസ്–4, ബിഎസ്–6



വാഹനങ്ങൾ പുറന്തളളുന്ന മലിനീകരണ ഘടകങ്ങളുടെ അളവു നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ മാനദണ്ഡമാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് (ബിഎസ്)– 6. 2000 മുതൽ ബിഎസ്–1 , 2 എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി നടപ്പാക്കിയാണ് 2017ൽ ബിഎസ്–4 നിലവിൽവന്നത്. രാജ്യത്തെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അതീവഗുരുതര നിലയിലേക്കു മാറുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് ബിഎസ്–4ൽ നിന്ന് ബിഎസ്–6ലേക്ക് ഒറ്റയടിക്കുമാറാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ യൂറോ–6 ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ സമാനമാണിത്.



ഇന്ധനം

ബിഎസ്–6 നിലവാരമുള്ള ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നവയാണ് ബിഎസ്–6 എൻജിനുകൾ. സൾഫറിന്റെ അളവ് നിലവിലെ ഇന്ധനത്തിലുള്ളതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നായി കുറയും. പുറന്തള്ളുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, സൂക്ഷ്മ ഖര പദാർഥങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്നിവയുടെയൊക്കെ അളവ് ഇപ്പോഴത്തേതിന്റെ വളരെ താഴെയാകും.

മാറ്റം എങ്ങനെ



ബിഎസ്–6 നിലവാരത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം വേണ്ടിവരുന്നില്ലെങ്കിലും ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിൽ കാര്യമായ സാങ്കേതികമാറ്റം വേണ്ടിവരും. കംപ്യൂട്ടറിലെ ക്രമീകരണം വഴി ജ്വലനം ക്രമീകരിക്കുകയാണു പെട്രോളിലെ മുഖ്യമാറ്റമെങ്കിലും ഡീസൽ കാറിൽ ഇതിനപ്പുറം ഫിൽറ്ററുകളും രാസമാറ്റം വരുത്താനാവശ്യമായ കൺവേർട്ടറുകളുമൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത്ര വിലവർധന പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിവരില്ല. ചില ജനപ്രിയ പെട്രോൾ കാറുകൾ ബിഎസ്–6 ആയപ്പോൾ വില ബിഎസ്–4 പതിപ്പിനെക്കാൾ 15000 രൂപയൊക്കെയാണു കൂടിയത്. പക്ഷേ ഡീസലിൽ വർധന ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ അതിലേറെയോ ആകാമെന്നാണു കമ്പനികളുടെ നിഗമനം. ഏതാനും പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഡീസൽ മോഡലുകൾ ഇറക്കുന്നില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ലഭ്യത

നിലവി‍ൽ ഡൽഹിയിലും പരിസരത്തും മാത്രമേ ബിഎസ്–6 ഇന്ധനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഫെബ്രുവരിയോടെ മറ്റിടങ്ങളിലും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. റിഫൈനറികൾക്കു വലിയ മുതൽമുടക്ക് ഇതിനായി വേണ്ടിവന്നെങ്കിലും ഇന്ധനവില കൂടുമോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

കാത്തിരിക്കണോ?

ഡീസൽ കാറുകൾ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബിഎസ്–6ന്റെ വൻ വിലക്കയറ്റം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണു വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. റജിസ്ട്രേഷനു 15 വർഷം എന്ന പരിധിയുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിക്കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ബിഎസ്–4 ആയാലും ബിഎസ്–6 ആയാലും പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല. പരിസ്ഥിതിയോടു കൂടുതൽ സൗഹൃദം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഡീസൽ കാർ ഓടിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ബിഎസ്–6 കാത്തിരിക്കുക.

