സ്റ്റൈലിൽ മാത്രമല്ല സുരക്ഷയിലും സെൽറ്റോസ് നമ്പർ വൺ, ഇടി പരീക്ഷയിൽ 5 സ്റ്റാർ

ഇടി പരീക്ഷയിൽ അഞ്ചു സ്റ്റാറിന്റെ സുരക്ഷയുമായി കിയ സെൽറ്റോസ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ന്യൂകാർ അസസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (എഎൻസിഎപി) നടത്തിയ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലാണ് കിയ സമ്പൂർണ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. 64 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിൽ ഫ്രണ്ട് ഇംപാക്റ്റ് ടെസ്റ്റിലും 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ നടത്തിയ സൈഡ് ഇംപാക്റ്റ് ടെസ്റ്റിലും കിയ സെൽറ്റോസ് കരുത്തു തെളിയിച്ചു. മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് 85 ശതമാനം സുരക്ഷയും കുട്ടികൾക്ക് 83 ശതമാനം സുരക്ഷയും വാഹനം നൽകും.

Kia Seltos

അടിസ്ഥാന വകഭേദം മുതൽ ആറ് എയർബാഗുകളും എമർജെൻസി ബ്രേക് സിസ്റ്റവും ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റുമെല്ലാമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ വിപണിയിലെ കിയ സെൽറ്റോസാണ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും കൂടാതെ ദക്ഷിണ കൊറിയ, നോർത്ത് അമേരിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, സൗത്താഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും വിൽപനയിലുണ്ട്.



ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് കിയ സെൽറ്റോസ് വിപണിയിലെത്തിയത്. തുടക്കം മുതൽക്കേ സൂപ്പർഹിറ്റായി മുന്നേറുന്ന സെൽറ്റോസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിൽക്കുന്ന എസ്‍യുവികളിലൊന്നാണ്. 9.69 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണു ഷോറൂം വില. 1.5 ലീറ്റർ പെട്രോൾ, 1.4 ലീറ്റർ ഡീസൽ, 1.5 ലീറ്റർ ഡീസൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് സെൽറ്റോസ് വിപണിയിലെത്തിയത്.



