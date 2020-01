19 ലക്ഷത്തിന്റെ ബൈക്ക് കണ്ടാൽ പൊലീസുകാർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തോന്നും–വിഡിയോ

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊലീസ് ചെക്കിങ്ങുകൾ. പലപ്പോഴും ഈ ചെക്കിങ്ങുകൾ നൽകുന്ന തലവേദന ചില്ലറയല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർബൈക്കുകൾക്ക്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ ചെക്കിങ്ങാണ്, ബുക്കും പേപ്പറും മാത്രമല്ല അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബൈക്കിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ചിത്രമെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം കൂടിയായിരുന്നു.

റൈഡ് വിത്ത് കെസി എന്ന യൂട്യൂബ് വ്ലോഗറെയാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചത്. ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഏകദേശം 19 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബിഎം‍ഡബ്ല്യു ജിഎസ് ആർ 1200 അഡ്വഞ്ചറിലായിരുന്നു കെസിയുടെ യാത്ര. ബിഎംഡബ്ല്യു ബൈക്ക് ഇറക്കിതുടങ്ങിയോ എന്ന് വിഡിയോയിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതു കാണാം. എന്തൊക്കെയായാലും ബൈക്കിനൊപ്പം നിന്ന് പൊലീസുകാരൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടതെന്നും ബൈക്കിന്റെ സവിശേഷതയൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും വിഡിയോയിൽ കെസി പറയുന്നു.



മുംബൈയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്കുള്ള റൈഡിന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ അഡ്വഞ്ചർ ക്യാറ്റഗറിയിലെ ബൈക്കാണ് ജിഎസ് ആർ 1200 അഡ്വഞ്ചർ. 1170 സിസി എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കിന് 123 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 125 എൻഎം ടോർക്കുമുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന വകഭേദത്തിന് ഏകദേശം 19 ലക്ഷം രൂപയും ഉയർന്ന വകഭേദത്തിന് 22 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്ഷോറൂം വില.



