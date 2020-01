അംബാനിയുടെ ഗ്യാരേജിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഈ റോൾസ് റോയ്സ്, വില 13 കോടി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായ അംബാനിയുടെ ഗ്യാരേജില്‍ അത്യാഡംബര കാറുകളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്. റോൾസ് റോയ്സ് കള്ളിനൻ, ടെസ്‌ല മോഡൽ എസ്, ലംബോർഗിനി ഉറുസ് തുടങ്ങി നിരവധി ആഡംബര കാറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അംബാനി സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല അംബാനിയുടെ ഗ്യാരേജിലെ സൂപ്പർതാരം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ആകാശ് അംബാനിയുടെ വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്വന്തമാക്കിയ റോ‍ൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റമാണ് അംബാനിയുടെ ഗ്യാരേജിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ വാഹനങ്ങളിലൊന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ നഗരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാറിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് കാർ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റം എയ്റ്റ് ഇഡബ്ല്യുബിയുടെ ‌ഓൺറോഡ് വില ഏകദേശം 13.5 കോടി രൂപയാണ്.



റോൾസ് റോയ്സിന്റെ അത്യാംഡബര വാഹനം ഫാന്റത്തിന്റെ എട്ടാം തലമുറയുടെ വീൽബെയ്സ് കൂടിയ വകഭേദമായ ഇഡബ്ല്യുബിയാണിത്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പോലുളള സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളുള്ള, മുകേഷ് അംബാനി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിസുരക്ഷ വാഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരേജിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള വാഹനമാണ് ഈ ഫാന്റം.



റോൾസ് റോയ്സ് ഫാന്റത്തിന്റെ എട്ടാം തലമുറയാണ് ഫാന്റം എയ്റ്റ്. റോൾസ് റോയ്സ് ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ശബ്ദശല്യം കുറഞ്ഞ കാറെന്ന പെരുമ പേറുന്ന ഫാന്റം എയ്റ്റിനു കരുത്തേകുക 6.75 ലീറ്റർ, വി 12, ടർബോചാർജ്ഡ് എൻജിനാണ്. 563 ബി എച്ച് പി വരെയാണ് ഈ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരമാവധി കരുത്ത്. പരമാവധി ടോർക്കാവട്ടെ 900 എൻഎം വരെയും. മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററാണു കാറിന്റെ പരമാവധി വേഗം.

English Summray: Rolls Royce is the most EXPENSIVE car in Ambani’s garage