അപകടത്തിൽ പെട്ട് വാഹനത്തിന്റെ അടിയിലായ യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് കൈയടി നേടി നാട്ടുകാർ. വാഹനം ഇടിച്ച് അടിയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവതിയെ എസ്‍യുവി ഉയർത്തിയാണ് രക്ഷിച്ചത്. ചൈനയിലാണ് സംഭവം.

തിരക്കുള്ള റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ച യുവതി പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്കു മറിഞ്ഞു വീണു. പിന്നാലെ വന്ന എസ്‌യുവി പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ ആകാതെ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി. എസ്‌യുവിക്ക് അടിയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവതിയെ ഓടികൂടിയ ആളുകൾ വാഹനം ഉയർത്തി രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.



ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളേൽക്കാതെ യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപകട വിഡിയോ വൈറലായതോടെ, യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകള്‍ക്ക് കൈയടിക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ.





English Summary: Passersby Come Together To Lift Car, Rescue Biker Trapped Under It