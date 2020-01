ഹെക്ടറിനും സിഎസിനും ആവശ്യക്കാർ ഏറെ, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ശാലയ്ക്കൊരുങ്ങി എംജി

ആദ്യ മോഡലായ ഹെക്ടറിനും വൈദ്യുത വാഹനമായ സി എസിനും ലഭിച്ച ലഭിച്ച മികച്ച വരവേൽപ്പിന്റെ പിൻബലത്തിൽ എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ ഹാലോളിലുള്ള ശാലയുടെ വാർഷിക ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റാണ്. വരും വർഷത്തോടെ ശേഷി പൂർണമായും വിനിയോഗിക്കാനാവുമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അധിക ഉൽപ്പാദന ശേഷി അനിവാര്യമാവുമെന്നാണു ചൈനീസ് നിർമാതാക്കളായ സായ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എം ജി മോട്ടോറിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എം ജി മോട്ടോർ പരിശോധിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം രണ്ടു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദനം കൂടി സാധ്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ ശാല സ്ഥാപിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ ആലോചന. വരുന്ന മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനകം പുതിയ ശാല സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് എം ജി മോട്ടോർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും പ്രസിഡന്റുമായ രാജീവ് ഛാബ നൽകുന്ന സൂചന. നിലവിൽ വിപണിയുടെ സാധ്യത പഠിക്കാനും ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുമുള്ള നടപടികളാണു പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ട് എസ് യു വികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതോടെ പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കമ്പനിക്കു കൈവന്നതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെയാവും പുത്തൻ നിർമാണശാലയ്ക്കുള്ള അധിക നിക്ഷേപം. മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച 5,000 കോടി രൂപയിൽ 2,200 കോടി രൂപയാണ് എം ജി മോട്ടോർ ഇതുവരെ മുടക്കിയത്; അവശേഷിക്കുന്ന തുകയും അടുത്ത വർഷത്തോടെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



പുതിയ ശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗ്രീൻഫീൽഡ് പദ്ധതിക്കൊപ്പം നിലവിലുള്ള ശാല വിപുലീകരിക്കുന്ന ബ്രൗൺഫീൽഡ് സാധ്യതയും കമ്പനി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഛാബ അറിയിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിനും ആയിരക്കണക്കിനു കോടി രൂപയാണു കമ്പനി ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നു ഛാബ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം നാലു മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള വാഹനവും 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത കാറുമൊക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

അടുത്ത മാസത്തെ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ 17 മോഡലുകളാവും എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. വൈദ്യുത വാഹന വിഭാഗത്തിൽ ചെറുകാർ, സെഡാൻ, എസ്‌യുവി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കമ്പനി അണി നിരത്തുമെന്ന് എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫിസറുമായ ഗൗരവ് ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Hector success drives MG Motor to look at options for 2nd plant