കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനത്തിൽ കറങ്ങി പൊലീസ്, ആപ്പിൽ കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉടമ, കുടുങ്ങിയത് 3 മണിക്കൂർ

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കാറുമായി കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് 3 മണിക്കൂർ. ഉടമ ആപ്പിലൂടെ വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസുകാർ കാറിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലാണ് സംഭവം. ഒരു കേസിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത എസ്‍യുവി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പിലായതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉടമ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വാഹനം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്.

ജിപിഎസ്‍ എനേബിൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമുണ്ടായിരുന്ന വാഹനം ലക്നൗവിൽ നിന്ന് 143 കിലോമീറ്റർ അകലെയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയ ഉടമ ആപ്പിലൂടെ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ലോക്ക് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 3 മണിക്കൂർ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്. സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 3 മണിക്കൂർ കാറിൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും അടങ്ങിയ സംഘമാണ് വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. വാഹനം മോഷണം പോകുന്നത് തടയാനുള്ള ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉടമ എസ്‍യുവിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആപ്പിലൂടെ വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഉടമയുടെ പക്കലുള്ള പാസ്‌വേഡ് അടിക്കാതെ വാഹനം തുറക്കാനോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാനോ സാധിക്കില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



English Summary: Cops take seized SUV for joyride; owner tracks car, locks them inside for 3 hrs