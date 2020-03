മായങ്ക് പരേക്ക് പടിയിറങ്ങുന്നു, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനെ നയിക്കാൻ ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മായങ്ക് പരേക്ക് പടിയിറങ്ങുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ മായങ്ക് വിരമിക്കുമെന്ന് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രസിഡന്റായ ശൈലേഷ് ചന്ദ്രയാണ് മായങ്ക് പരിക്കിന് പകരക്കാരനായി എത്തുക. ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാസഞ്ചർ കാർ ബിസിനസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര ചാർജ് എടുക്കുമെന്നും.

ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാസഞ്ചർ കാർ വിഭാഗത്തെ ഉപകമ്പനിയാക്കുന്നതിന് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇത് കൊമേഴ്സ്യൽ വിഭാഗത്തിനും പാസ‍ഞ്ചർ കാർ വിഭാഗത്തിലും വേർതിരിച്ച് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ടാറ്റ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിൽ നിന്ന് ബിടെക്ക് ബിരുദവും ബെംഗളൂരു ഐഐഎമ്മിൽ നിന്ന് എംബിഎയും സ്വന്തമാക്കിയ പരേക്ക് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടോളം മാരുതി സുസുക്കിയിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം അ‍ഞ്ചുവർഷം മുമ്പാണ് ടാറ്റയിലെത്തിയത്.

