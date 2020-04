ടൊയോട്ടയുടെ കുപ്പായത്തിലെത്തുമ്പോഴും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബലേനൊയ്ക്കു മികച്ച ജനപ്രീതി. ജാപ്പനീസ് നിര്‍മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട കിര്‍ലോസ്‌കര്‍ മോട്ടോറി(ടികെഎം)ന്റെ ഉല്‍പന്ന ശ്രേണിയില്‍ ഏറ്റുവമധികം വില്‍പനയുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് ബലേനൊയുടെ ബാഡ്ജ് എന്‍ജിനീയറിങ് രൂപാന്തരമായ ഗ്ലാന്‍സ. ഇതുവരെ 24380 യൂണിറ്റ് ഗ്ലാന്‍സകളാണ് ടൊയോട്ട നിരത്തിലെത്തിച്ചത്. മാരുതിയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 25002 യൂണിറ്റ് കാറുകള്‍ ടൊയോട്ടയ്ക്കായി നിര്‍മിച്ചു നല്‍കി.

സങ്കര ഇന്ധന വിഭാഗത്തിലടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ പങ്കിടാന്‍ 2018 മാര്‍ച്ചിലാണു സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും കരാറിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടൊയോട്ട സ്വീകരിച്ച ആദ്യ മോഡലായിരുന്നു ഗ്ലാന്‍സ എന്ന പേരിലെത്തിയ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലേനൊ.



അരങ്ങേറ്റ മാസമായ ജൂണില്‍ തന്നെ 1,919 യൂണിറ്റ് വില്‍പ്പനയാണു ഗ്ലാന്‍സ കൈവരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ജൂലൈയില്‍ 1,804, ഓഗസ്റ്റില്‍ 2,322, സെപ്റ്റംബറില്‍ 2,773, ഒക്ടോബറില്‍ 2,693, നവംബറില്‍ 2,313, ഡിസംബറില്‍ 1620, ജനുവരിയില്‍ 2191, ഫെബ്രുവരിയില്‍ 2710, മാര്‍ച്ചില്‍ 1533 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്ലാന്‍സ നേടിയ വില്‍പ്പന.



മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഭാരത് സ്‌റ്റേജ് ആറ് നിലവാരമുള്ള എന്‍ജിനുകളാണു ഗ്ലാന്‍സയ്ക്കു കരുത്തേകുന്നത്. കാറിലെ 1.2 ലീറ്റര്‍, കെ 12 എം എന്‍ജിന്‍ 83 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 113 എന്‍ എം ടോര്‍ക്കുമാണു സൃഷ്ടിക്കുക. മൈല്‍ഡ് ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനം സഹിതമെത്തുന്ന 1.2 ലീറ്റര്‍ കെ 12 എന്‍ ഡ്യുവല്‍ജെറ്റ് എന്‍ജിനാവട്ടെ 90 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 113 എന്‍ എം ടോര്‍ക്കും സൃഷ്ടിക്കും. അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവല്‍, സി വി ടി ഗീയര്‍ബോക്‌സുകളാണു ഗ്ലാന്‍സയിലെ ട്രാന്‍സ്മിഷന്‍.



