Video of departure of the #AN225 from the Kyiv-Antonov-2 International Airport to perform commercial missions to fight the #coronavirus. April 11, 2020

-

Відео вильоту літака #Ан225 з аеродрому „Київ-Антонов-2”у комерційнійний рейс для боротьби з коронавірусом! 11.04.2020 pic.twitter.com/MCunxdw05O