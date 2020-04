ലോക്ഡൗണിൽ ഗുജറാത്തിൽ കുടുങ്ങി, 21 ദിവസം റോഡരികിലെ കാറിൽ താമസം

സുള്ള്യ∙ രാജ്യം ലോക്ഡൗൺ ആയതു കാരണം പാതി വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയ പുത്തൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ടു യുവാക്കളുടെ താമസം 21 ദിവസമായി കാറിൽ. അടയ്ക്ക വ്യാപാരികളായ പുത്തൂർ സാമെത്തടുക്കയിലെ ആഷിക് ഹുസൈൻ, മൊട്ടെത്തടുക്കയിലെ മുഹമ്മദ് താക്കീൻ മരീൽ എന്നിവരാണ് ഗുജറാത്ത്-മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ ഗുജറാത്ത് വൽസാഡ് ജില്ലയിലെ ഭിലാഡ് താലൂക്കിലെ അംബർഗാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയത്. ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാരണം ഇവർക്ക് യാത്ര തുടരാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ കാറിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയായിരുന്നു.

അടയ്ക്ക വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനായി ഗുജറാത്തിൽ പോയ ഇവർ അവിടുത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ കാറിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ 500 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ലോക്‌ഡൗൺ ആയി യാത്ര തുടരാൻ പറ്റാതെ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങി. സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽനിന്നു കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റും വെള്ളം നൽകുന്നു. ഹോട്ടലുകൾ എല്ലാം അടച്ചത് കാരണം പ്രദേശവാസികൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റോഡരികിൽ നിർത്തിയ കാറിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.



ഇവർ പാതി വഴിയിൽ കുടുങ്ങി കാറിൽ കഴിയുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായി താമസ, ഭക്ഷണ സൗകര്യം നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ സിന്ധു.ബി.രൂപേഷ് വൽസാഡ് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



English Summary: Two Men Form Puttur Who Lived In Car For 21 Days