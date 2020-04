കൊറോണ ഇഫക്റ്റ്: സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതം, വുഹാനിലെ കാർ വിൽപന വൻകുതിപ്പിൽ

ലോക്‌‍ഡൗണും നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റിയതോടെ വുഹാനിലെ കാർ വിൽപനയിൽ വൻ കുതിച്ചുകയറ്റമാണെന്ന് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് ആളുകളെ വാഹന ഷോറൂമുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ പറയുന്നു.

കോവിഡ് 19 ബാധയെ തുടർന്ന് ചൈനയിലെ വാഹന വിൽപന എൺപത് ശതമാനത്തിൽ അധികം താഴ്ന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിൻവലിച്ചത് വാഹന വിൽപന പഴയ പടി ആക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു എന്നാണ് വാഹന നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നത്. സ്വകാര്യ വാഹനം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണ്ടത്തോടെ ചെറു കാറുകളുടെ വിൽപനയിലും അന്വേഷണങ്ങളിലും വർദ്ധനവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.



കൂടാതെ കാർ റെന്റൽ സർവീസുകളും യൂസിഡ് കാർ വിപണിയും ഉണരുന്നുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലും വാഹന വിപണിക്ക് മാന്ദ്യമാണ്. ലോക്‌ഡൗണിന് ശേഷം വാഹന വിപണിയിൽ ചൈനക്ക് സമാനമായൊരു കുതിപ്പുണ്ടാകും എന്നാണ് നിർമാതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Car Sale in China Seen Picking Up After Corona Virus Blow