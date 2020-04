അതിവേഗത്തിൽ ലോറികളുടെ ഇടയിലൂടെ കാർ തിരുകി കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം, അപകടം: വിഡിയോ

അമിതവേഗത്തിൽ രണ്ടു വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ കാർ തിരുകി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഹൈവേയുടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ കുത്തികയറ്റി ഇവരുടെ യാത്ര കണ്ടാൽ വായുഗുളിക വാങ്ങാൻ പോകുവാണോ എന്ന സിനിമ ഡയലോഗാണ് പലർക്കും ഓർമ വരുന്നത്.

നിയമാനുസൃതമായി വാഹനമോടിച്ചു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ കുത്തികയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിൽ ഇരയാകുന്നത് നിരപരാധികളായിരിക്കും. ഇതുപോലെ രണ്ടു ലോറികളുടെ ഇടയിലൂടെ അപ്പുറത്തെത്താൻ ശ്രമിച്ചുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. റഷ്യയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ലൈൻ‌ ട്രാഫിക്കുള്ള ഹൈവേയിലൂടെ നിർദ്ദിഷ്ഠ വേഗം പാലിച്ച് പോകുകയായിരുന്ന ലോറികൾക്ക് ഇടയിലൂടെ അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ തിരുകി കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അപകടകാരണം. നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയിൽ ഇടിച്ച കാർ നിമിത്തം ലോറിയുടേയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി. അപകടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ പരിക്കേറ്റു എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കാറിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളുണ്ടെന്നാണ് വിഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.



English Summary: Car Slams Into Truck Trying to Fit Through Tight Gap