കോവിഡ് ഒഴിഞ്ഞു പോയ പുതിയ ലോകത്തെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ ഒരു തീരുമാനം കൂടിയാകാം.ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുക. മനുഷ്യരുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും ആരോഗ്യം കാക്കുന്ന ദിവ്യ ഔഷധമായും, സാഹസിക ഉല്ലാസ യാത്രകള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന സൗഹൃദക്കൂട്ടായും പുതിയ വേഷത്തില്‍ നമുക്ക് സൈക്കിളിനെ കാണാം

കവിയുടെ അതിശയ വാഹനം



'അതിശയ വാഹനം' എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ സൈക്കിളിനേക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പെഴുതിയത് കവി റഫീഖ് അഹമ്മദാണ്. അദ്ദേഹം സൈക്കിളിനേക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് വായിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം.

'''തീര്‍ച്ചയായും സൈക്കിള്‍ ഒരു അതിശയ വാഹനമാകുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ നീലച്ചില്ലു വിതാനങ്ങളിലൂടെ കുതിച്ചുപായുന്ന വിമാനവും, മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധഹൃദയങ്ങളില്‍ ഊളിയിടുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലും അത്ഭുതകരം തന്നെ. എന്നാല്‍ അവയൊക്കെയും യന്ത്രസഹായത്താലാണല്ലോ ചലിക്കുന്നത്. സൈക്കിളിനുമുണ്ട് ലഘുവും ലളിതവുമായ യന്ത്രസംവിധാനങ്ങള്‍. പക്ഷേ സൈക്കിളിനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ വിചാരങ്ങളാകുന്നു. അയാളുടെ സ്വപ്നമാണതിന്റെ ഇന്ധനം. ഒരു താങ്ങില്ലാതെ ഒരിക്കലും നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത, ഇരുചക്രങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ വാഹനം അതിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഒരാളെ ഇരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ അയാളുടെ കാലുകളുടെ മറ്റൊരര്‍ത്ഥമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കാല്‍പനികമായ വാഹനമായി സൈക്കിള്‍ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ".സൈക്കിള്‍ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് എത്രമാത്രം ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കവി എഴുതിയ ഹൃദ്യമായ വാക്കുകള്‍.



സൈക്കിള്‍ തിരിച്ചു വരണം



സൈക്കിളിന്റെ ഓര്‍മ്മകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകളില്‍ എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയ വാഹനമായിരിക്കും സൈക്കിള്‍. സൈക്കിള്‍ പലര്‍ക്കും ജീവിതമായിരുന്നു. ബൈസിക്കിള്‍ തീവ്‌സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചലച്ചിത്രം കാണുക. ഇല്ലായ്മയുടെ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സൈക്കിള്‍ അതിലുണ്ട്. എത്രയോ പേരാണ് സൈക്കിള്‍ ചവുട്ടി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത്. പത്രക്കാരനും, പാല്‍ക്കാരനും, പോസ്റ്റുമാനും, മീന്‍കാരനുമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് സൈക്കിളിന്റെ രൂപമായിരുന്നു. പിന്നെയൊരു ദിവസം സൈക്കിള്‍ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനു ചേരാത്തവയായി തീര്‍ന്നുവോ ?ലോകമെങ്ങും സൈക്കിളിനെ അഘോഷിച്ചപ്പോഴും പിന്‍തിരിഞ്ഞുനിന്ന മലയാളി, കാലത്തിന്റെ വിളികേട്ട് സൈക്കിളിനെ വീണ്ടും കൂടെക്കൂട്ടി തുടങ്ങണം. ഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗമായല്ല ഇന്ന് സൈക്കിള്‍ എണ്ണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ആരോഗ്യം കാക്കുന്ന ഉത്തമ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നായാണ്. കരിയും പുകയും ബഹളവും ഇന്ധനച്ചെലവുമില്ലാത്ത ഹരിതവാഹനം. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്ന്, സാഹസികയാത്രകള്‍ക്ക് കൂട്ട്, സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകള്‍ക്ക് ഉത്തേജനം, ഉല്ലാസയാത്രകള്‍ക്ക് വഴി ,നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കില്‍ രക്ഷ. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വഴികളിലൂടെ സൈക്കിള്‍ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. സൈക്കിളിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നിരത്തുകള്‍ കൂടി ചേരുകയാണെങ്കില്‍ നിരത്തിലെ താരം സൈക്കിളാകും.

Denis Johnson's son riding a velocipede, Lithograph 1819, Source: Wikipedia

ആദ്യ സൈക്കിള്‍ പിറന്ന കഥ



അമേരിക്കന്‍ സെന്‍സസ് ബ്യൂറോ നമ്മുടെ പ്രിയ സൈക്കിളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ?. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന ചങ്ങാതിയെന്ന് !. സൈക്കിള്‍ പിറന്ന കഥയും ഏറെ കൗതുകമുള്ളതാണ്. ഒറ്റ വാക്യത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു അഗ്നിപര്‍വ്വത സ്‌ഫോടനത്തോടെയാണ് സൈക്കിളുണ്ടാകുന്നത്. 1817-ല്‍ ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസില്‍ (ഇന്നത്തെ ഇന്തോനേഷ്യ) മൗണ്ട് ടാംബോറ അഗ്നിപര്‍വ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അതുമൂലം ആഗോളതാപനിലയിലുണ്ടായ കുറവ് ഉത്തരധ്രുവത്തിലാകെ പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി. 'വേനലില്ലാത്ത വര്‍ഷങ്ങള്‍' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാലം. കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചതോടെ ജനം വലഞ്ഞു. അന്നത്തെ പ്രധാന ഗതാഗതമാര്‍ഗ്ഗമായിരുന്ന കുതിരകളെ പോറ്റുവാന്‍ അവര്‍ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇക്കാലത്താണ് ജര്‍മ്മന്‍കാരനായ കാള്‍ വോണ്‍ ഡ്രെയിസ് സൈക്കിളിന്റെ ആദ്യരൂപം നിര്‍മ്മിച്ചത്. 'ഡ്രെയിസീന്‍', 'വെലോസിപീഡ്', 'ഡാന്‍ഡിഹോഴ്‌സ്', 'റണ്ണിങ്ങ് മെഷീന്‍' എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളില്‍ അത് അറിയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പെഡലുകളില്ലായിരുന്ന ആ സൈക്കിളിനൊപ്പം യാത്രക്കാരന്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ നടക്കണമായിരുന്നു. യൂറോപ്പ് ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് ഡ്രെയിസീനിനെ കണ്ടതെങ്കിലും സുരക്ഷാകാരണങ്ങളാല്‍ അവ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കാള്‍ വോണ്‍ ഡ്രെയിസിനെ സൈക്കിളിന്റെ പിതാവായി കരുതാം.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്



1860-കളിലാണ് പെഡലുകളോടു കൂടിയ സൈക്കിളുകളുടെ അവതാരം. ഡ്രെയിസീന്‍ സൈക്കിളോടിക്കാന്‍ നിലത്തു ചവിട്ടിയിരുന്ന കാലുകള്‍ മനുഷ്യര്‍ പെഡലില്‍ എടുത്തു വച്ചു. പെഡലുകളില്‍ ചവിട്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ സൈക്കിളുകളിലൂടെ ആളുകള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്തോഷം നുകര്‍ന്നു. എങ്കിലും സൈക്കിള്‍ യാത്രകള്‍ വീണ്ടും ശ്രമകരമായി തുടര്‍ന്നു. കുതിരവണ്ടി പോകുന്ന കല്ലുപാകിയ നിരത്തുകളില്‍ കൂടി പോകുമ്പോള്‍ അവയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ആ സൈക്കിളുകള്‍ക്ക് ബോണ്‍ ഷേക്കര്‍ (Bone Shaker) എന്ന ഓമനപ്പേര് നല്‍കി. ധനികരായ ഒലീവിയര്‍ സഹോദരന്‍മാര്‍ നല്‍കിയ പിന്‍തുണയോടെ പിയറി മിഷോ എന്ന കൊല്ലപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ആ സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. പിന്നെ വന്നത് വലിയ മുന്‍ചക്രങ്ങളോടു കൂടിയ ഹൈവീലര്‍ അഥവാ പെന്നി ഫാര്‍തിംഗ് (Penny Farthing) സൈക്കിളുകളായിരുന്നു. ഭാരം കുറഞ്ഞ മെഷീനുകള്‍ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തരം സൈക്കിളുകളില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ആളുകള്‍ ഭയന്നിരുന്നു. ചെറിയ പിന്‍ചക്രങ്ങളില്‍ ബാലന്‍സ് കുറവായതിനാല്‍ തലയിടിച്ചു വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നുവത്രേ..പിയറി ലാല്ലമെന്റ് (Pierre Lallament) 1866-ല്‍ പെഡല്‍ സൈക്കിളിനുള്ള പേറ്റന്റ് അമേരിക്കയില്‍ നേടി.

പുത്തന്‍ രൂപത്തില്‍



1877-ല്‍ സ്റ്റാര്‍ലീ റോയല്‍ സാല്‍വോ (Starley Royal Salvo) എന്ന സൈക്കിള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ഉള്ളുപൊള്ളയായ ചട്ടക്കൂട്, സുരക്ഷ നല്‍കാനായി മുന്നിലും പിന്നിലും ബ്രേക്കുകള്‍ എന്നിവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. കമ്പികൊണ്ടുള്ള ആരക്കാലുകളും, അകത്ത് ട്യൂബുകളുള്ള ടയറുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്ന് ഇവ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യ പ്പെട്ടു. ഇവയുടെ ഡിഫറന്‍ഷ്യല്‍ ഗിയറുകളും ചെയിന്‍ ഡ്രൈവുകളും പില്‍ക്കാലത്ത് കാറുകള്‍, വിമാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ രൂപകല്‍പ്പനയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി.

An 1885 Whippet safety bicycle, Source: Wikipedia

തിളങ്ങിയും മങ്ങിയും സൈക്കിള്‍ചരിതം



പല ദേശങ്ങളില്‍, കാലങ്ങളില്‍ സൈക്കിളുകളുടെ പ്രധാന്യം കുറഞ്ഞും കൂടിയുമിരുന്നു. കാറുകളും മറ്റു മോട്ടോര്‍വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ നിറം മങ്ങിപ്പോയ സൈക്കിളുകള്‍ 1949-1956 കാലത്ത് തിളക്കത്തോടെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം വീടുകളില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ സൈനികര്‍ അധികമായും സൈക്കിള്‍ ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ സൈക്കിള്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടായി. കൂട്ടുകാര്‍ പറക്കും പ്രാവുകള്‍ (Flying pigeon) എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ? ചൈനയിലെ ഔദ്യോഗിക സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയാണത്. സൈക്കിളായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗതാഗതമാധ്യമം. ചൈനക്കാരുടെ വീട്ടില്‍ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായി നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കപ്പെട്ട മൂന്നു സാധനങ്ങളുണ്ട്. മെഷീനും, വാച്ചും, സൈക്കിളുമാണ് അവ. 1938-ലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. അറ്റ്‌ലസ്, റാലീ, ബി.എസ്.എ. സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ടി.ഐ. സൈക്കിള്‍സ് എന്നിവയായിരുന്നു. പ്രമുഖ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍. പിന്നീട് സൈക്കിളിന്റെ രൂപഘടനയിലും ഉപയോഗക്രമത്തിലുമൊക്കെ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു. ട്രൈസൈക്കിളുകള്‍, ടാന്‍ഡെം (Tandem) സൈക്കിളുകള്‍, മിലിട്ടറി ബൈക്കുകള്‍, ഗിയറോടു കൂടിയ റേസ് സൈക്കിളുകള്‍, വിനോദത്തിനും വ്യായാമത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ടൂറിങ്ങ്-ലീഷര്‍ സൈക്കിളുകള്‍ എന്നിങ്ങന പല തരക്കാര്‍ സൈക്കിള്‍ കൂട്ടത്തില്‍ വന്നുചേര്‍ന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും



ബി.എം.എക്‌സ് ബൈക്കുകളും, മൗണ്ടന്‍ ബൈക്കുകളും, ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിളുകളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ചതിനുശേഷം കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും കാലാഹരണപ്പെടാതെ നിരന്തര നവീകരണത്തിലൂടെ നിലനില്‍ക്കുന്ന മറ്റൊരു യന്ത്രവുമില്ല, സൈക്കിളുകള്‍ അല്ലാതെ.

An 1884 McCammon safety bicycle

സൈക്കിള്‍ചരിത്രം: ഘട്ടങ്ങള്‍



സൈക്കിളിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെയും പരിണാമത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് എട്ടു ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം.

1817-1899 : സൈക്കിളിന്റെ ജനനം

യൂറോപ്പിലുള്ള കാലിത്തീറ്റയ്ക്കുണ്ടായ ക്ഷാമം മൂലം മൃഗങ്ങള്‍ക്കു പകരം സഞ്ചാര സഹായിയായി സൈക്കിളിന്റെ ആദ്യരൂപം പിറക്കുന്നു.

1900-1945:സൈക്കിളിനു പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തുന്നു



പണക്കാരുടെ സ്വന്തമെന്ന നിലയില്‍ നിന്ന് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രാപ്യമായ സമത്വ സുന്ദര വാഹനമായി സൈക്കിള്‍ മാറുന്നു. ഭാരം കുറയുന്നു. വേഗവും യാത്രാസുഖവും കൂടുന്നു.

1946-1959: സുവര്‍ണ്ണ കാലം



മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ വെല്ലുവിളി മറികടന്ന് സൈക്ലിങ്ങ് മല്‍സരങ്ങളും സൈക്ലിങ്ങ് താരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.

1960-കള്‍ :ജനപ്രീതിയുടെ കാലം

പുത്തന്‍ രൂപകല്‍പ്പനയുമായി ൂവാക്കളെയും നഗരവാസികളെയും ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള വിപണി വളരുന്നു.

1970-കള്‍ : പുതുതരംഗങ്ങള്‍



സൈക്ലിങ്ങ് മല്‍സരങ്ങളില്‍ പുത്തന്‍ ഇനങ്ങള്‍. റോഡ് റേസിങ്ങും, ബി.എം.എക്‌സും., മൗണ്ടന്‍ ബൈക്കിങ്ങും ജനപ്രീതി നേടുന്നു.

1980-കള്‍:പരിണാമം



പുതിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ മാറ്റം വന്ന സൈക്കിളുകള്‍ ഉണ്ടായ കാലം ഫ്രെയിമുകള്‍ അലുമിനിയം-മഗ്നീഷ്യം ആലോയ് ആകുന്നു. ഗിയറുകളും പുത്തന്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ സിസ്റ്റങ്ങളും.

1990-കള്‍ : ആഗോള സൈക്കിള്‍ സംസ്‌ക്കാരം



വായു മലിനീകരണവും, ആഗോള താപനവും, വെല്ലുവിളിയായ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പകരം സൈക്കിള്‍ എന്ന വികാരം ആഗോളതലത്തില്‍ വളരുന്നു.

2000-നു ശേഷം - എല്ലാവര്‍ക്കും സൈക്കിള്‍



രൂപകല്‍പ്പനയിലും, ഘടകങ്ങളിലും, നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളിലും പുരോഗതി. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിങ്ങ്, ഇലക്‌ട്രോണിക് ഗിയര്‍ ഷിഫ്റ്റിങ്ങ്, ബാറ്ററി സഹായമുള്ള പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ എന്നിവ വരുന്നു. നാഗരിക ജീവിതത്തില്‍ സൈക്കിള്‍ ഇഴചേരുന്നു.

A couple seated on an 1886 Coventry Rotary Quadracycle for two

ചെറിയ സൈക്കിളിലൂടെ വലിയ മാറ്റം

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിത്തുപാകാന്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. വീട്ടമ്മമാര്‍, ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികള്‍, രോഗികളെ പരിശോധിക്കാന്‍ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാവര്‍ക്കും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൗകര്യം സൈക്കിളുകള്‍ നല്‍കി. നഗരങ്ങളുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍, അവിടുത്തെ കെട്ടിടവിന്യാസം, റോഡുകളുടെ രൂപകല്‍പ്പന തുടങ്ങി, സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം, ഓട്ടോമൊബീലുകളുടെ ഘടന എന്നിവയെ വരെ സ്വാധീനിയ്ക്കാന്‍ സൈക്കിളുകള്‍ക്ക് സാധിച്ചു. ഗതാഗതത്തിനു പുറമെ ഉല്ലാസത്തിനായും സൈക്കിള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. 1896-ല്‍ ആരംഭിച്ച പാരിസ്-റൂബാ റേസ് മുതല്‍, 1903-ല്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ ജൂലൈ മാസത്തിലും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ടൂര്‍ ഡി ഫ്രാന്‍സ് (Tour-de-France) വരെയുള്ള മല്‍സരങ്ങള്‍ സൈക്കിള്‍ ജനഹൃദയങ്ങളെ എത്രമാത്രം ത്രസിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.

ആരോഗ്യത്തിലേക്കൊരു സൈക്കിള്‍ സവാരി



നീന്തലും ജോഗിങ്ങുമൊക്കെ പോലെ മികച്ച എയ്‌റോബിക്ക് വ്യായാമമാണ്. സൈക്ലിങ്ങ്. ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മികച്ച ഒരു കാര്‍ഡിയാക് വ്യായാമവുമാണിത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൂടുന്നതിലൂടെ ഓക്‌സിജന്‍ കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്വലരാ കുന്നു. കാലിലെയും കൈകളിലെയും അടിവയറിലെയും കൊഴുപ്പു കത്തിച്ചു കളയാന്‍ സൈക്കിള്‍ സവാരി ഉത്തമമാര്‍ഗ്ഗമാകുന്നു. എല്ലുകള്‍ പേശികള്‍ സന്ധികള്‍, എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യവും സൈക്ലിങ്ങില്‍ സുരക്ഷിതം. ശരീരം വിയര്‍ക്കുകയും രക്തയോട്ടം കൂടുകയും ചെയ്ത് കോശങ്ങള്‍ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നത് ചര്‍മ്മത്തിന് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്വു നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ചര്‍മ്മം കണ്ടാല്‍ പ്രായം തോന്നുകയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. പ്രമേഹം കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അര്‍ബുദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പറ്റിയ വ്യായാമമാണ് സൈക്ലിങ്ങ്. ശരീരത്തിനു മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സൈക്ലിംങ്ങ് ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങളും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ഓടിയകലുന്ന സമയമാണ് സൈക്കിള്‍ സവാരി. നല്ല ഉറക്കം, ഏകാഗ്രത എന്നിവയോടെ ദിനം മുഴുവന്‍ ഫലപ്രദമായി ചിലവഴിക്കാനാകും. സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കി ചെറിയ സൈക്കിള്‍ യാത്രകള്‍ നടത്തി നോക്കുക. കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷവും പ്രകൃതിയുടെ തലോടലും മനസിനെ വിശുദ്ധമാക്കും.

ബൈക്കുകള്‍ മൂന്നുതരം



ബൈക്ക് എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, സൈക്കിളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബൈക്ക്. നമ്മള്‍ പെട്രോളടിച്ച് ഓടിക്കുന്നത് മോട്ടോര്‍ ബൈക്കാണ്. മൂന്നുതരം സൈക്കിളു കളാണ് പ്രധാനമായി വിപണിയിലുള്ളത്.

ഹൈബ്രിഡ് ബൈക്കുകള്‍ - യാത്രയ്ക്കും, വ്യായാമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളവ.

റോഡ് ബൈക്കുകള്‍ - ദൂരയാത്രകള്‍ക്കായുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ സൈക്കിളുകള്‍. കനം കുറഞ്ഞ ബോഡിയും ടയറുമുള്ളവയാണ് ഇവ. നല്ല വേഗത്തില്‍ പറപറക്കും.

മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് (എം.ടി.ബി.) -ടയറിനു നല്ല വണ്ണവും കനവുമുള്ള ഇവ കുന്നും മലയും നിറഞ്ഞ പ്രതലത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളവയാണ്. ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും, സസ്‌പെന്‍ഷനും ഇതിന് യോജിച്ചതായിരിക്കും.

പലനിറം പലരൂപം



അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് പുത്തന്‍ സൈക്കിളുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഹാന്‍ഡില്‍ ബാര്‍, സീറ്റ്, വീല്‍സ്, ബാക്‌സീറ്റ് സപ്പോര്‍ട്ട്, ചെയിന്‍ കവര്‍, ബാക്ക് റെസ്റ്റ്, സ്‌പോക് വീല്‍സ്, ബ്രേക്ക്, മഡ്ഗാഡ്, ഫ്രെയിം, റിം, സ്പീഡ് മീറ്റര്‍, സസ്‌പെന്‍ഷന്‍, , ഗിയര്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപത്തിലും നിറങ്ങളിലും ഘടനയിലും വൈവിധ്യം പുലര്‍ത്തി, ആവശ്യക്കാരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഇന്ന് വിപണിയിലുള്ള സൈക്കിളുകള്‍. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യത്തിനും ഇണങ്ങുന്ന രൂപ സംവിധാനമുള്ളവയാണ് അവ. ഒപ്പം ആണ്‍, പെണ്‍ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകും. . ഒരു വയസു മുതല്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സൈക്കിളുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ സ്വന്തമായി സൈക്കിള്‍ ഓടിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നു വയസ്സു മുതലായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ സൈക്കിള്‍ വാങ്ങുന്നത് പ്രായം, ഉയരം, ഭാരം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാവണം. ഹെല്‍മറ്റ് കൂടി വാങ്ങാന്‍ മറക്കരുത്. കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ ബെല്‍മെറ്റ്, കൈകാല്‍ മുട്ടുകള്‍ക്കുള്ള പാഡ് എന്നിവ ധരിക്കാന്‍ ശീലിപ്പിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സൈക്കിളിന്റെ ഹാന്‍ഡില്‍ ബാര്‍, പാഡുള്ള സീറ്റ് എന്നിവ നട്ടെല്ല് നിവര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാവണം. മുതിര്‍ന്നവര്‍ സൈക്കിള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ സൈക്കിള്‍ സവാരിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് പറ്റിയ സൈക്കിള്‍ വാങ്ങുക. ഓരോ സൈക്കിളിന്റെയും പ്രത്യേകതകള്‍ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ വിദഗ്ദ സര്‍വ്വീസ് നടത്തി സൈക്കിള്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

സൈക്ലിങ്ങ് മത്സരങ്ങള്‍



യൂണിയന്‍ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഇന്‍ര്‍നാഷണല്‍ (VCI) എന്ന അസോസിയേഷനാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൈക്ലിങ്ങ് മല്‍സരങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ബൈസിക്കിള്‍ റേസിങ്ങ് ഒരു ഒളിപിംക് കായിക ഇനം കൂടിയാണ്. ബെല്‍ജിയം, ഡെന്‍മാര്‍ക്ക്, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി, ഇറ്റലി, നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സ് തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളാണ് സൈക്ലിങ്ങ് മല്‍സരങ്ങളിലെ മുന്‍പന്‍മാര്‍. ആസ്‌ട്രേലിയ, ലക്‌സംബര്‍ഗ്, യു.കെ., യു.എസ്.എ. രാജ്യങ്ങളും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ളവയാണ്. സൈക്ലിങ്ങ് മത്സരത്തില്‍ പല ഇനങ്ങളാണുള്ളത്. റോഡ് സൈക്ലിങ്ങ്, ടൈം ട്രയലിങ്ങ്, സൈക്ലോ-ക്രോസ്, മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് റേസിങ്ങ്, ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്ങ്, BMX (Bicycle motocross), സൈക്കിള്‍ സ്പീഡ്‌വേ എന്നിവയാണവ. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ മൂന്നിനം മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കാറുള്ളത്. റോഡ് സൈക്ലിങ്ങ്, മൗണ്ടന്‍ ബൈക്ക് സൈക്ലിങ്ങ്, ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്ങ് എന്നിവ.

ബി.എം.എക്‌സ്. (BMX) എന്നാല്‍



ബൈസൈക്കിള്‍ മോട്ടോക്രോസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണിത്. പ്രത്യേകം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത സൈക്കിളുകളില്‍ മല്‍സരമായോ അല്ലാതെയോ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ബി.എം.എക്‌സ്. റേസുകളില്‍ ചെയ്യുന്നത്. 1970-കളില്‍ അമേരിക്കയിലാണ് ഈ സൈക്ലിങ്ങ് വിനോദം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ സമകാലിക പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനാല്‍ 2008-ലെ വേനല്‍ക്കാല ഒളിംപിക്‌സില്‍ ഒരു മല്‍സര ഇനമായി ബി.എം.എക്‌സ് ഉള്‍പ്പെടുത്തി യിരുന്നു.

സൈക്ലിങ്ങ് പരിശീലനം, ക്ലബുകള്‍



പ്രൊഫഷണലായി, ഔദ്യോഗികമായി മല്‍സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി സൈക്ലിങ്ങ് പരിശീലനം നേടുന്നവരുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ സ്വകാര്യ സൈക്ലിങ്ങ് ക്ലബുകള്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായുള്ള സ്‌പോര്‍ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സായി), കേരള സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ എന്നിവയും സൈക്ലിങ്ങ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. പുതിയ കാലത്ത് സൈക്ലിങ്ങ് ആവേശകരമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയതോടെ കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും സൈക്ലിങ്ങ് ക്ലബുകള്‍ രൂപവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകളെ സൈക്കിള്‍ സംസ്‌ക്കാരത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുകയാണ് ഇവയുടെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൈക്ലിങ്ങിനേക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങള്‍, സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇവര്‍ നല്‍കും. മല്‍സരങ്ങള്‍, ഫണ്‍ റൈഡുകള്‍, ഹെല്‍ത്ത് റൈഡുകള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ഇത്തരം ക്ലബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്.

സൈക്കിളുകളെ ചങ്ങാതിയാക്കിയ രാജ്യം



ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈക്കിള്‍ യാത്രികരുള്ള രാജ്യമാണ് നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സ്. ഒരു ബൈസിക്കിള്‍ സൗഹൃദരാജ്യം. തലസ്ഥാന നഗരിയായ ആംസ്റ്റര്‍ഡാമില്‍ 500 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ സൈക്കിള്‍ പാതയുണ്ട്. ഗതാഗതത്തിന്റെ പകുതിയും സൈക്കിളിനെ ആശ്രയി ച്ചാണ്. 1970-കള്‍ക്കു ശേഷമാണ് സൈക്കിള്‍ ഉപയോഗം ഒരു തരംഗമായി ഹോളണ്ട് ജനത ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ റോഡപകടങ്ങളില്‍ മരണമടയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അക്കാലത്ത് വളരെ കൂടിയിരുന്നു. റോഡില്‍ പൊലിയുന്ന കുരുന്നു ജീവനുകള്‍ക്കു വേണ്ടി തുടങ്ങിയ 'സ്റ്റോപ് ദി ചൈല്‍ഡ് മര്‍ഡര്‍ ഓണ്‍ റോഡ്' പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വന്നെത്തിയത്. ഡച്ച് കുട്ടികള്‍ 12 വയസ്സെത്തുമ്പോഴേക്കും റോഡുകളില്‍ സൈക്കിളോടിക്കാനുള്ള ട്രാഫിക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. സൈക്കിള്‍ യാത്രികര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക റോഡ് സൗകര്യങ്ങള്‍, അതിവേഗ പാതകള്‍, ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജുകള്‍, ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകള്‍, പാര്‍ക്കിങ്ങ് സൗകര്യങ്ങള്‍, പൊതുസൈക്കിള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സ് (ഹോളണ്ട്). ആംസ്റ്റര്‍ ഡാമിനെ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ സൈക്കിള്‍ നഗരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.

English Summary: Environmental and Health Reasons to Start Riding Your Bicycle More