പ്രവാസികൾക്കായി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാദൗത്യം: ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പുലിക്കുട്ടികൾ ഇവർ

പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനായി വലിയ ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാദൗത്യം നടപടികളിലൊന്നാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം നാലു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് നോർക്കയിൽ പേരു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടിയായാണ് കപ്പലുകളുടെ യാത്ര. ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളായ ഐഎൻഎസ് ശ്രദുൽ ദുബായ്‌ലേക്കും ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ, ഐഎൻഎസ് മഗർ എന്നീ കപ്പലുകളെ മാലദ്വീപിലേയ്ക്കുമാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡിന്റേയും ഐഎൻഎസ് ശ്രദുൽ, ഐഎൻഎസ് മഗർ എന്നിവ ദക്ഷിണ കമാൻഡിന്റേയും കീഴിലുള്ള കപ്പലുകളാണ്. മുമ്പ് പല ദൗത്യങ്ങളിലും ഈ കപ്പലുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഎൻഎസ് ശ്രാദുൽ 7–ാം തീയതി ദുബായിൽ എത്തും. ആദ്യ ദൗത്യത്തിൽ 250 പേരെയായിരിക്കും കൊണ്ടു വരിക. മറ്റു രണ്ടു കപ്പലുകൾ 9 തീയതി മാലയിലെത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കുന്തമുനകളായ കപ്പലുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ.



ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആംഫീബിയസ് ട്രാൻസപോർട്ട് ഡോക്കാണ് ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വ. 2007ൽ ആണ് വിശാഖപട്ടണത്തു കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡിന്റെ ഭാഗമായി. യുഎസിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ യുഎസ്‌എസ് ട്രെന്റനാണു ജലാശ്വ എന്നു പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 1968 ലാണ് ട്രെന്റൻ യുഎസ് നേവിയുടെ ഭാഗമായത്. വിമാനവാഹിനിയായ ഐഎൻഎസ് വിരാട് കഴിഞ്ഞാൽ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലാണിത്. തീരത്തോടു ചേർന്ന് ഡോക്കു ചെയ്‌ത് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും സൈനികരെയും ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആംഫീബിയസ് കപ്പലുകൾ. നാലു ഹെലിക്കോപ്‌റ്റുകൾക്ക് ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കുമുള്ള കപ്പലിൽ ആയിരം സൈനികരുണ്ടാകും. മുമ്പ് ലിബിയയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഐഎൻഎസ് ജലാശ്വത്തിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 27 ഓഫീസർമാരും 380 സെയിലർമാരുമാണ് ഈ കപ്പലിലുണ്ടാകുക. കൂടാതെ 1000 സൈനികരെ വരെ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കപ്പലിന് സാധിക്കും.

ഐഎൻഎസ് മഗാർ

ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിലെ പരിശീലന യാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐഎൻഎസ് മഗാർ. 1987ൽ നിർമിച്ച മഗാർ ലാൻഡിങ് ഷിപ് ടാങ്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നാവിക യാനമാണ്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമാധാന സംരക്ഷണ സേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പൽ ഒട്ടേറെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു.

ഐഎൻഎസ് ശ്രദുൽ

ദക്ഷിണ കമാൻഡന്റിന് കീഴിലുള്ള ആംഫീബിയസ് യുദ്ധക്കപ്പലാണ് ശ്രദുൽ. ഹോം പോർട്ട് കൊച്ചിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആർമിയും 5 ആർമേഡ് റെജിമെന്റുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രദുലിന്റെ നിലവിലെ ബെയ്സ് മുംബൈയാണ്. കൊൽക്കത്തയിൽ നിർമിച്ച കപ്പൽ 2007 ലാണ് നേവിയുടെ ഭാഗമായത്. 2017ൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ രണ്ടാമത്തെ സർവേലൻസ് ദൗത്യം ശ്രദുൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടണ്ട്. ഈ മാസം മാർച്ചിൽ മഡഗാസ്കറിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിലും പ്രളയത്തിലും അകപ്പെട്ടവർക്ക് 600 ടൺ ഭക്ഷ്യധാനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ശ്രദുലായിരുന്നു. 5600 ടൺ ഡിസ്പ്ലെയ്സ്മെന്റ് ഉള്ള കപ്പലിന് 500 പേരെ വഹിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ടി 90 ടാങ്കും സീകിങ് ഹെലികോപ്ടറും വഹിക്കാനും ശ്രദുലിന് കഴിയും.

