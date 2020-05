എർട്ടിഗയോട് മത്സരിക്കാൻ പുതിയ വാഹനവുമായി ഹ്യുണ്ടേയ്

എംപിവി സെഗ്‌മെന്റിൽ മാരുതി എർടിഗയോട് മത്സരിക്കാൻ പുതിയ വാഹനവുമായി ഹ്യുണ്ടേയ് എത്തും. മാരുതി എർട്ടിഗ, മഹീന്ദ്ര മസാരോ തുടങ്ങി വാഹനങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ 2021ൽ പുതിയ എംപിവിയെ ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കിയ മോട്ടോഴ്സും ഹ്യുണ്ടേയ്‌യും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന വാഹനം പുതിയ ക്രേറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും നിർമിക്കുക. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എംപിവിയുടെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയിലാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് എന്നാണ് സൂചനകൾ.

വിപണി വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത സെഗ്‌മെന്റുകളിലേക്കും വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഹ്യുണ്ടേയ് പദ്ധതി. എതിരാളികളെക്കാൾ നീളവും വീതിയും കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന വാഹനം ഏഴു പേർ‌ക്ക് സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നിർമിക്കുക. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി വികസിപ്പിക്കുന്ന വാഹനം കൂടുതൽ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



1.5 ലീറ്റർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിൻ വകഭേദത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് മാനുവൽ, ഓട്ടമാറ്റിക്ക് വകഭേദങ്ങളുണ്ടാകും. എട്ടു ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും എംപിവിയുടെ വില. 2012 ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഹെക്സ സ്പെയ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എംപിവി കൺസെപ്റ്റ് ഹ്യുണ്ടേയ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹെക്സ സ്പെയ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ പുതിയ വാഹനം നിർമിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതു കൂടാതെ പ്രീമിയം എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിൽ ഫോർച്യൂണറോടും പ്രീമിയം എംപിവി വിഭാഗത്തിൽ കിയ കാർണിവല്ലിനോടും മത്സരിക്കാൻ വാഹനങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടേയ് പുറത്തിറക്കും.

English Summary: Hyundai Looking Closely At The MPV Segment